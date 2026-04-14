Nairoby Duarte anuncia su esperado concierto "Amarillo"

Nairoby Duarte durante una de sus presentaciones en vivo, donde despliega su versatilidad musical y conexión con el público. ( SUMINISTRADA )

La cantautora dominicana Nairoby Duarte regresará a los escenarios el viernes 8 de mayo, a las 9:00 de la noche, en Lungomare Bar & Lounge, en Santo Domingo, con su concierto "Amarillo", una propuesta que promete ser inolvidable tras un 2025 marcado por su crecimiento artístico.

Se trata del segundo concierto como solista de la artista, en el que presentará un repertorio diverso que abarca balada, merengue, bachata y otras fusiones, con el objetivo de conectar emocionalmente con el público.

Durante la velada, Duarte interpretará temas de su autoría como "Imagino", "Otra Mujer" y "Ahora No", además de incluir covers de reconocidos artistas internacionales, llevados a su estilo característico, marcado por una voz dulce y melodiosa.

"En este esperado concierto, que surge tras la insistencia del público, habrá sorpresas y estaré acompañada de renombrados artistas del país. Promete lo mejor a nivel musical y vocal, y quienes asistan disfrutarán de un momento inolvidable", expresó la cantante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/nairoby-duarte-en-concierto-2-ffdcb952.jpeg Nairoby Duarte se ha consolidado en la escena local.

Propuesta musical de Nairoby Duarte

Nairoby Duarte se ha posicionado como una de las propuestas musicales emergentes más interesantes del panorama local. Ha representado al país en eventos nacionales e internacionales y ha colaborado con figuras como Maridalia Hernández, Retro Jazz, Frank Ceara, Daniel Santa Cruz y Pavel Núñez.

Además, ha participado en producciones teatrales-musicales de alto impacto, como "Mariposas de Acero".

Su música está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, iTunes y YouTube.

Información sobre el concierto

Las boletas para el concierto están disponibles en [www.tix.do], mientras que más información puede encontrarse en sus redes sociales oficiales @Nairobyduarteoficial.