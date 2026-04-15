Anthony Santos despide a Carlos Batista Matos con emotivo mensaje

El cantante dominicano Anthony Santos expresó su pesar por el deceso del periodista Carlos Batista Matos, a quien definió como un amigo cercano y una figura clave en la cultura nacional.

A través de un mensaje, el intérprete agradeció haber compartido momentos importantes junto al comunicador, destacando la huella personal y profesional que dejó en su vida.

"Le doy gracias a la vida por haberme permitido conocerte, tratarte y compartir momentos icónicos de tu vida y la mía", manifestó el artista, al tiempo que describió a Batista Matos como una "enciclopedia andante" del conocimiento cultural del país.

Santos resaltó además las cualidades humanas del comunicador, a quien recordó como una persona sabia, amable, respetuosa y elegante, incluso al momento de hacer observaciones. "Siempre con una respuesta adecuada y clara para cualquier circunstancia", expresó.

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El bachatero también valoró la integridad del periodista, subrayando su forma de conducirse con respeto hacia los demás, alejado de la mezquindad y la maldad.

"Así te recordaré mientras Dios me permita vivir. Estás tatuado en mi corazón como el profesional del periodismo más amado por mi persona", agregó.

El mensaje concluye con una despedida cargada de afecto: "Ve en paz, querido amigo, que Dios guarde tu alma y te tenga en mejor lugar".

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En cuanto a las honras fúnebres, se informó que el servicio de inhumación del reconocido comunicador se llevará a cabo el jueves 16 de abril de 2026, a las 11:30 de la mañana, en el parque cementerio Puerta del Cielo.

Asimismo, se agradeció la consideración hacia la familia, solicitando a quienes deseen asistir que programen su visita, con el fin de garantizar que el último adiós transcurra de manera organizada y en un ambiente de tranquilidad.

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