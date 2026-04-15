Ricardo Montaner estrenó "Para que seas feliz", su tema romántico compuesto en Samaná

Ricardo Montaner destaca el profundo vínculo emocional que tiene con una de sus canciones más especiales. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor Ricardo Montaner lanzó su nuevo sencillo "Para que seas feliz", una balada cargada de emoción en la que regresa a la esencia del romanticismo.

Montaner aborda una de las facetas más difíciles del amor: aprender a soltar y es el sencillo de su próximo álbum "El Último Regreso", previsto para mayo de 2026.

Sobre esta canción, el artista expresó que "Para que seas feliz´ no tiene un solo ´pero´. Es una de las canciones que escribí con mayor gozo", y fue compuesta en su residencia de Samaná en una sesión con los compositores Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante.

Además, suma un sello distintivo con arreglos grabados por la Orquesta Sinfónica de Budapest.

Con una letra directa y sensible, la historia pone en el centro a un hombre que, con ternura, asume que la mujer que ama ya no siente lo mismo. Desde ese lugar, decide correrse y dejarla ir como un último acto de amor, priorizando su felicidad.

"Cada canción que escribo o interpreto tiene un lugar importante en mi corazón pero esta en particular es especial para mi. Para ti con el amor de siempre", escribió el artista en sus redes sociales.

Regresa a la República Dominicana

A la par con esta nueva producción, el artista emprendió una gira que pasará por República Dominicana.

El intérprete de "Tan enamorados" y "Me va a extrañar" se presentará el 26 de septiembre de 2026 en el anfiteatro de Altos de Chavón, como parte de su gira mundial El Último Regreso.

El concierto está pautado para iniciar a las 9:00 de la noche, con apertura de puertas desde las 6:00 p.m.. La producción recordó que los menores de edad deben asistir acompañados por su padre o tutor.

El precio de las boletas vas desde RD$4,800 a RD$25,000.

La gira El Último Regreso comenzará el 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá más de veinte países de América y Europa, incluyendo presentaciones en Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile y varias ciudades de Estados Unidos antes de llegar a República Dominicana en septiembre.