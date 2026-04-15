Miriam Cruz llevará su música a Monte Plata para celebrar el Día de las Madres

Miriam Cruz celebra el Día de las Madres con un show en Monte Plata lleno de merengue ( SUMINISTRADA )

La denominada "diva del merengue", Miriam Cruz, como parte de la celebración de sus 40 años de trayectoria musical, se presentará este próximo sábado 30 de mayo en la discoteca JC Disco, para llevar lo mejor de su repertorio musical a las madres de Monte Plata.

Como un regalo del día de las madres, junto a su orquesta tocará toda la noche temas que marcaron una época en los años 80s, 90s como "La Loba", "Ta Pillao", "Juana La Cubana", "Besos Callejeros", entre otros éxitos como: "La Carnada", "Cosas de él", "Esa loca", muchas más.

El evento está siendo catalogado como el primero en su clase y en la zona de Monte Plata, pronosticando que será para el disfrute de todos los presentes.

La producción del evento está a cargo Dj Gayumbo Entertaiment y Landolfi Music Group, empresa que representa a la artista y aseguraron que no habrá desperdicios en cada minuto en escena de la intérprete de "Con Agua de Sal".

Reacciones y convocatoria de Miriam Cruz

JC Disco , escenario donde se han presentado recientemente, grandes figuras del ámbito musical como: Toño Rosario , Luis Miguel del Amargue , El Jeffrey , El Chaval de la Bachata , Jey One , Donaty , Mestizo y muchos más, en " la grandota y bonita ", que está ubicada en la Av. Arzobispo Meriño esquina Luis Arturo Rojas de este municipio Monte Plata.

, escenario donde se han presentado recientemente, grandes figuras del ámbito musical como: , , , , , , y muchos más, en " ", que está ubicada en la Av. Arzobispo Meriño esquina Luis Arturo Rojas de este municipio Monte Plata. Miriam Cruz expresó que está ansiosa de encontrarse con su público que tanto la anhelaba en esta provincia y zonas aledañas, e invita también a capitaleños, y municipios vecinos a darse cita en tan importante evento como lo será "Miriam Cruz para las madres desde Monte Plata".