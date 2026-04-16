Grupo Grace promociona su nuevo tema titulado "Háblame de cerca"

El audiovisual, desarrollado por Altar Music y Camila Studio, apuesta por la sobriedad. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Grace coloca su más reciente sencillo, Háblame de cerca. David Lewis y Rafael Tejada presenta esta pieza como algo más que una canción. Se trata, en sus propias palabras, de "una poderosa oración cantada", nacida del anhelo de escuchar la voz de Dios en medio del ruido contemporáneo.

"Más que una propuesta musical, la canción la presentamos como una experiencia espiritual que invita a la reflexión, a la rendición y a reenfocar el corazón en lo eterno", expresó Lewis.

Una generación en búsqueda

Con una base sonora que se mueve dentro del rock, pero cargada de matices congregacionales, el tema conecta con una audiencia que busca autenticidad. Tejada lo define como una declaración de dependencia espiritual: una necesidad de dirección y claridad en tiempos inciertos.

La colaboración con Kairo Worship aporta una dimensión adicional, ampliando el alcance del mensaje y sumando una sensibilidad fresca que ha resonado con públicos dentro y fuera de República Dominicana.

A pocas semanas de su lanzamiento, el sencillo superó el millón de visualizaciones y logró posicionarse en tendencias de YouTube, mientras se expandía hacia mercados como:

Estados Unidos

México

Colombia

Argentina

Más allá de cifras, el fenómeno parece medirse en testimonios. Oyentes hablan de una conexión emocional y espiritual que trasciende lo musical, reforzando la intención original del proyecto: provocar un encuentro.

Una estética que acompaña el mensaje

El audiovisual, desarrollado por Altar Music y Camila Studio, apuesta por la sobriedad. No hay excesos ni distracciones. La narrativa visual se sostiene en la intimidad: un espacio donde la adoración fluye de manera orgánica, casi como si el espectador fuese testigo de un momento real.

"El concepto gira en torno a la intimidad con Dios en medio del ruido", explica Lewis, subrayando que la intención no era construir un espectáculo, sino capturar una experiencia.

"Háblame de cerca" forma parte de una etapa creativa que continuará con el álbum "Que vuelva lo santo al altar", un proyecto que, según adelantan, estará enfocado en la restauración espiritual y la consagración.

A esto se suma una gira internacional que llevará su música a distintos escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, consolidando una propuesta que combina identidad sonora con un mensaje claro.

En un panorama musical saturado de estímulos, Grupo Grace parece apostar por lo esencial: detenerse, escuchar y volver al origen. Porque, como sugiere el propio tema, a veces lo más urgente no es hablar... sino aprender a oír.