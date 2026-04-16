Premios El Galardón celebrará su décima sexta edición el 3 de junio

Premios El Galardón Internacional se ha consolidado como una de las plataformas de reconocimiento más importantes del ámbito cristiano. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Santo Domingo se vestirá de gala para recibir la décima sexta edición de los Premios El Galardón Internacional, un evento que reúne a destacadas figuras de la música cristiana, comunicadores, líderes y ministerios de toda Hispanoamérica, con el propósito de reconocer el talento, la fe y la excelencia en diversas áreas de impacto social y espiritual.

Como parte de esta gran celebración, se desarrollará una serie de actividades del 1 al 3 de junio, diseñadas para fortalecer la comunión, el reconocimiento y la proyección del arte y la comunicación cristiana.

La programación iniciará el lunes 1 de junio con un culto de acción de gracias, a las 7:00 de la noche en la Iglesia Elohim Central, marcando así el inicio oficial de esta significativa jornada.

El martes 2 de junio se llevará a cabo una recepción especial para invitados, nominados y colaboradores, junto a un encuentro exclusivo con representantes de los medios de comunicación, a partir de las 7:00 de la noche en el salón Sol de Oro del Hotel Jaragua.

Detalles de la gala

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/56295ae7-71b1-42a2-8961-c9a997466cf2-70e093de.jpg El premio es una de las plataformas de reconocimiento a la música cristiana.

La programación culminará el miércoles 3 de junio con la esperada ceremonia de premiación, a celebrarse desde las 3:00 de la tarde en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

La jornada incluirá la alfombra roja, la ceremonia de gala y el after party concert, con la participación de destacados exponentes de la música cristiana, ofreciendo un cierre festivo e inolvidable.

A lo largo de sus ediciones, Premios El Galardón Internacional se ha consolidado como una de las plataformas de reconocimiento más importantes del ámbito cristiano en Hispanoamérica, destacando el trabajo de artistas, comunicadores, ministerios e iniciativas que promueven valores de fe, servicio y excelencia.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma BoletosExpress.com. Para más información, los interesados pueden contactar a la organización del evento a través de sus redes sociales y correo oficial. Para más información escribir al WhatsApp: 809-869-1675.