La cantante Techy Fatule sorprende incursionando en la música típica, en su primera colaboración con la legendaria Fefita la Grande.

Se trata de "Él sabe", un tema producido por el maestro Jochy Sánchez y con la participación del saxofonista dominicano Sandy Gabriel.

Disponible en todas las plataformas digitales, la canción es un símbolo de unión entre dos generaciones de artistas. Ambas cantantes se mostraron admiración y cariño durante el encuentro con la prensa celebrado este jueves en Escenario 360 con la presencia de figuras como José Alberto -El Canario-, José Peña Suazo, Tania Báez, Pamela Sued y Milagros Germán.

Techy: "Fefita es un referente para nosotras las mujeres artistas"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/1992d208-6b77-4098-8790-582700197d69-519064a0.jpg Techy y Fefita conversaron con Diario Libre en el camerino de Escenario 360. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

La intérprete de "Tu me quieres más", que ha experimentado en merengue, bachata, mambo, balada y pop, calificó como todo un honor grabar con la pionera de la música típica y se empleó a fondo estudiando de lleno este ritmo tradicional.

"Cuando decidí que iba a trabajar con el merengue típico, llamé al maestro Jochy Sánchez para que me ayudara a realizarlo lo más auténtico posible, y me puse a estudiar los típicos de Fefita la Grande para poder entender cómo se escribía este género, porque tiene su ciencia propia, sin saber que algún día haría un dueto con ella", comentó a Diario Libre.

Techy dijo que Fefita escuchó la canción y se enamoró: "Cuando me llamaron que Fefita la había grabado, a mi casi me da un yeyo. Yo siempre la he admirado por lo que ha hecho por nuestra cultura, en especial para nosotras las mujeres. Es una leyenda viva. Yo la quiero y la respeto demasiado".

Fefita la Grande: Estoy muy contenta por hacer esta colaboración"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/b4f54c78-33d5-49c1-a46d-8661a4a68e64-9ef46b0a.jpg Fefita la Grande celebra estar en los escenarios. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Con la alegría cibaeña y la intensidad que la caracteriza, Fefita la Grande, de 82 años, contó que cuando escuchó la composición en el estudio del maestro Sánchez dijo: -Ah dio, po' yo tengo que estai ahí- y se puso a menearse al ritmo de la música.

"Estoy muy feliz y muy contenta al compartir con esta niña que Dios tiene que bendecirla cada día más. Espero que el público apoye esta canción. Me encantó grabar el videoclip, me gustó muchísimo".

Al preguntarles quién se cansó primero de bailar y dar cintura en la grabación del videoclip, Techy confesó con sinceridad que ella misma, ya que la Vieja Fefa es indetenible.

"¿Vistee? una cosaa", soltó Fefa. "Fefita es indetenible, no se cansa, ella es una fuerza de la naturaleza. Con las cámaras y el escenario ella florece y eso es admirable", destacó Techy, dos veces nominada al Latin Grammy.

Ante esto, la intérprete de "Vamo' a hablar inglés" y "La pimienta es la que pica" declaró que el escenario es su razón de ser y ahí es que hay que despedirla con el cariño de la gente.

"Esa es mi vida, esa es mi sangre, ese es mis ojos, mi todo. El escenario, mi público y mi gente me tienen en el lugar donde estoy. Yo le digo a mi equipo de trabajo que yo sería la mujer más feliz de la tierra al morir en el escenario" Fefita la Grande Merenguera típica “

Sobre la composición

Durante el encuentro realizado en Galería 360, Techy manifestó que escribir para el típico no es lo mismo que escribir para cualquier otro género.

En "Él sabe", se sumergió en sus letras, su estructura, la forma característica de repetir frases hasta que se meten en el cuerpo, y esa picardía particular y esa chispa criolla que hace del típico un género inimitable. "Aprender ese lenguaje sin perder mi propia voz fue el reto. Lograrlo, la recompensa", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/54943ebf-1feb-49f4-9b17-5372fe09ee51-6093b37c.jpg Techy Fatule, José Peña Suazo, Fefita la Grande y José Alberto El Canario. (DIARIO LIBRESAMIL MATEO)

Además, destacó que, para ella, Fefita la Grande no es solo una artista. Es patrimonio. Es la mujer que cargó el acordeón en una época en que eso no se le permitía a nadie de su género, y lo convirtió en bandera. Dos veces ganadora del Latin Grammy, ícono del merengue típico dominicano, figura que trasciende generaciones y fronteras; su nombre es sinónimo de autenticidad, de raíz y de resistencia cultural.

Techy Fatule, cantautora, actriz y compositora dominicana, valora que recibir este espaldarazo significa que la música auténtica, sin importar de donde venga o hacia donde apunte, siempre encuentra su lugar.