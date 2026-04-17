Ansel Mauricio debuta con su sencillo "Mente en Shuffle"

Ansel Mauricio posa sentado en su piano. ( FUENTE EXTERNA )

El pianista, arreglista y productor Ansel Mauricio lanzó su sencillo debut titulado Mente en Shuffle, una composición original que marca el inicio de su trabajo como autor.

La pieza fue desarrollada a partir de un proceso de exploración musical, en el que el artista trabajó con progresiones armónicas y estructuras rítmicas hasta definir la base de la composición y su línea melódica.

En el tema participan músicos como Otoniel Nicolás en batería, Eliézer Paniagua en saxofón, Ernesto Núñez en bajo y Juamy Fernández en percusión. Mauricio asume el piano, los arreglos y la producción.

La grabación se realizó en Santo Domingo, mientras que la mezcla y masterización se llevaron a cabo en estudios de Sevilla, España.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-16-at-93037-am-8fcb1720.jpeg Ansel Mauricio posa frente al piano. (Fuente externa)

Fecha especial

El lanzamiento se realizó el 15 de abril y coincide con los 16 años del músico. El sencillo está disponible en plataformas digitales.

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