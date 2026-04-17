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Ansel Mauricio
Ansel Mauricio

Ansel Mauricio debuta con su sencillo "Mente en Shuffle"

El pianista dominicano lanza su primera composición dentro del jazz contemporáneo con participación de músicos locales

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    Ansel Mauricio debuta con su sencillo "Mente en Shuffle"
    Ansel Mauricio posa sentado en su piano. (FUENTE EXTERNA)

    El pianista, arreglista y productor Ansel Mauricio lanzó su sencillo debut titulado Mente en Shuffle, una composición original que marca el inicio de su trabajo como autor.

    La pieza fue desarrollada a partir de un proceso de exploración musical, en el que el artista trabajó con progresiones armónicas y estructuras rítmicas hasta definir la base de la composición y su línea melódica.

    En el tema participan músicos como Otoniel Nicolás en batería, Eliézer Paniagua en saxofón, Ernesto Núñez en bajo y Juamy Fernández en percusión. Mauricio asume el piano, los arreglos y la producción.

    La grabación se realizó en Santo Domingo, mientras que la mezcla y masterización se llevaron a cabo en estudios de Sevilla, España.

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    Infografía
    Ansel Mauricio posa frente al piano. (Fuente externa)

    Fecha especial

    • El lanzamiento se realizó el 15 de abril y coincide con los 16 años del músico. El sencillo está disponible en plataformas digitales.
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