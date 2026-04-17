Ansel Mauricio debuta con su sencillo "Mente en Shuffle"
El pianista dominicano lanza su primera composición dentro del jazz contemporáneo con participación de músicos locales
El pianista, arreglista y productor Ansel Mauricio lanzó su sencillo debut titulado Mente en Shuffle, una composición original que marca el inicio de su trabajo como autor.
La pieza fue desarrollada a partir de un proceso de exploración musical, en el que el artista trabajó con progresiones armónicas y estructuras rítmicas hasta definir la base de la composición y su línea melódica.
En el tema participan músicos como Otoniel Nicolás en batería, Eliézer Paniagua en saxofón, Ernesto Núñez en bajo y Juamy Fernández en percusión. Mauricio asume el piano, los arreglos y la producción.
La grabación se realizó en Santo Domingo, mientras que la mezcla y masterización se llevaron a cabo en estudios de Sevilla, España.
Fecha especial
- El lanzamiento se realizó el 15 de abril y coincide con los 16 años del músico. El sencillo está disponible en plataformas digitales.