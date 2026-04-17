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Tokischa lanza su primer álbum
Tokischa lanza su primer álbum

Tokischa lanza su álbum debut "Amor y droga"

La exponente urbana dominicana presenta un disco de 17 canciones con colaboraciones internacionales y disponible en plataformas digitales

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    Tokischa lanza su álbum debut "Amor y droga"
    Tokischa lanza su primer álbum. En la imagen la vemos en una de las escenas de uno de los temas. (FUENTE EXTERNA)

    La exponente urbana dominicana Tokischa lanzó su primer álbum de estudio, titulado Amor y droga, un proyecto de 17 canciones que ya está disponible en plataformas digitales.

    Tokischa, conocida por su estilo explícito dentro del dembow y por letras en su mayoría con contenido sexual, presentó el disco tras realizar un evento de escucha en Nueva York, donde compartió el material con seguidores y personas vinculadas a la industria musical.

    El álbum aborda temas relacionados con relaciones personales, incluyendo dinámicas de dependencia y conflictos emocionales. Según reseñas especializadas, el proyecto ha recibido valoraciones como un 8 sobre 10 por parte de Pitchfork.

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    Infografía
    La urbana dominicana cambió radicalmente de look para este disco. (Fuente externa)

    En lo musical, el disco combina dembow, R&B, reguetón y rap. Entre las colaboraciones figuran Kase.O en "Mono", Bulin 47 en "Celos", Skrillex en "Surfboard" y Diplo en "Mi novio".

    Algunos temas, como "Celos" y "Surfboard", habían sido publicados previamente y acumulan reproducciones en plataformas digitales. El tema "Perreo Llorando" fue lanzado junto a un video oficial.

    Más sobre el disco

    • El álbum está planteado como una secuencia de canciones conectadas entre sí, con un enfoque narrativo a lo largo de sus pistas.
    • Con este lanzamiento, Tokischa formaliza su primer proyecto discográfico completo tras varios años de actividad en la música urbana.
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