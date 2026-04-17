Tokischa lanza su álbum debut "Amor y droga"
La exponente urbana dominicana presenta un disco de 17 canciones con colaboraciones internacionales y disponible en plataformas digitales
La exponente urbana dominicana Tokischa lanzó su primer álbum de estudio, titulado Amor y droga, un proyecto de 17 canciones que ya está disponible en plataformas digitales.
Tokischa, conocida por su estilo explícito dentro del dembow y por letras en su mayoría con contenido sexual, presentó el disco tras realizar un evento de escucha en Nueva York, donde compartió el material con seguidores y personas vinculadas a la industria musical.
El álbum aborda temas relacionados con relaciones personales, incluyendo dinámicas de dependencia y conflictos emocionales. Según reseñas especializadas, el proyecto ha recibido valoraciones como un 8 sobre 10 por parte de Pitchfork.
En lo musical, el disco combina dembow, R&B, reguetón y rap. Entre las colaboraciones figuran Kase.O en "Mono", Bulin 47 en "Celos", Skrillex en "Surfboard" y Diplo en "Mi novio".
Algunos temas, como "Celos" y "Surfboard", habían sido publicados previamente y acumulan reproducciones en plataformas digitales. El tema "Perreo Llorando" fue lanzado junto a un video oficial.
Tokischa se rapa la cabeza en pleno concierto en Nueva York y todo quedó captado
Más sobre el disco
- El álbum está planteado como una secuencia de canciones conectadas entre sí, con un enfoque narrativo a lo largo de sus pistas.
- Con este lanzamiento, Tokischa formaliza su primer proyecto discográfico completo tras varios años de actividad en la música urbana.