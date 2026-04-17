Tokischa lanza su álbum debut "Amor y droga"

Tokischa lanza su primer álbum. En la imagen la vemos en una de las escenas de uno de los temas. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente urbana dominicana Tokischa lanzó su primer álbum de estudio, titulado Amor y droga, un proyecto de 17 canciones que ya está disponible en plataformas digitales.

Tokischa, conocida por su estilo explícito dentro del dembow y por letras en su mayoría con contenido sexual, presentó el disco tras realizar un evento de escucha en Nueva York, donde compartió el material con seguidores y personas vinculadas a la industria musical.

El álbum aborda temas relacionados con relaciones personales, incluyendo dinámicas de dependencia y conflictos emocionales. Según reseñas especializadas, el proyecto ha recibido valoraciones como un 8 sobre 10 por parte de Pitchfork.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/la-cantante-rosalia-durante-el-concierto-que-ofrecio-en-el-palau-sant-jordi-de-barcelona-efe--chri-2-789fe9c5.jpg La urbana dominicana cambió radicalmente de look para este disco. (Fuente externa)

En lo musical, el disco combina dembow, R&B, reguetón y rap. Entre las colaboraciones figuran Kase.O en "Mono", Bulin 47 en "Celos", Skrillex en "Surfboard" y Diplo en "Mi novio".

Algunos temas, como "Celos" y "Surfboard", habían sido publicados previamente y acumulan reproducciones en plataformas digitales. El tema "Perreo Llorando" fue lanzado junto a un video oficial.

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Más sobre el disco

El álbum está planteado como una secuencia de canciones conectadas entre sí, con un enfoque narrativo a lo largo de sus pistas.

conectadas entre sí, con un a lo largo de sus pistas. Con este lanzamiento, Tokischa formaliza su primer proyecto discográfico completo tras varios años de actividad en la música urbana.