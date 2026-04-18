Avión en el que viajaba la cantante Natalia Jiménez presenta falla y aterriza de emergencia

La cantautora española Natalia Jiménez durante un reciente viaje, en el que sufrió dos incidentes aéreos consecutivos que obligaron a aterrizajes de emergencia, sin consecuencias para su integridad ni la de sus acompañantes. ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora española Natalia Jiménez informó a través de sus redes sociales que vivió momentos de gran tensión luego de que el avión en el que viajaba presentara una falla técnica en pleno vuelo, situación que obligó a un aterrizaje de emergencia.

La artista relató además que, tras ser reubicada en una segunda aeronave, esta también presentó inconvenientes durante el trayecto.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Jiménez mostró su evidente estado de nerviosismo tras los incidentes, aunque confirmó que tanto ella como las personas que la acompañaban se encuentran en buen estado de salud.

“Pánico en el aire. Segundo avión que nos falla en vuelo. Pero lo más importante es que todos estamos bien”, escribió la intérprete junto a la grabación, generando inmediata reacción entre sus seguidores.

De acuerdo con la información ofrecida por la propia artista, la primera emergencia se originó a causa de una avería en la válvula presurizadora de la aeronave.

Esta situación habría provocado un sobrecalentamiento, presencia de humo en la cabina y la activación de las alarmas de seguridad, lo que llevó a la tripulación a ejecutar un aterrizaje de emergencia como medida preventiva.

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Hasta el momento, no han sido revelados los detalles sobre el punto de origen del vuelo ni su destino final .

ni su . El incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han llenado sus redes sociales con mensajes de apoyo y alivio tras confirmarse que no hubo personas heridas.