Video | Madonna reaparece en Coachella junto a Sabrina Carpenter en actuación conjunta

Sabrina Carpenter y Madonna durante su presentación en Coachella. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Madonna participó como invitada en la presentación de Sabrina Carpenter durante la segunda jornada del Coachella 2026, celebrada en el Empire Polo Club de Indio, California.

La aparición marcó el regreso de Madonna al escenario del festival, donde no se presentaba desde 2015. En esta ocasión, se integró al espectáculo principal de Carpenter, en un segmento que reunió a dos generaciones del pop en una misma puesta en escena.

El número comenzó con la interpretación de "Vogue", a la que siguieron "Like a Prayer" y el estreno en vivo de "I Feel So Free", tema inédito vinculado a su próximo álbum Confessions II. Este nuevo proyecto, previsto para julio, continúa la línea musical iniciada con Confessions on a Dance Floor.

Durante la presentación, ambas artistas mantuvieron una interacción directa con el público. Madonna agradeció la invitación al escenario, mientras Carpenter respondió destacando la relevancia de compartir el momento. El segmento concluyó con una interpretación conjunta de "Like a Prayer".

La participación también coincidió con el aniversario de la primera aparición de Madonna en el festival. Según recordó durante el concierto, su debut tuvo lugar en 2006, cuando presentó material de Confessions on a Dance Floor en la carpa de música electrónica.

En su intervención, la artista hizo referencia al significado de este regreso dentro de su trayectoria y compartió un mensaje sobre el papel de la música como espacio de encuentro entre audiencias diversas.

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El espectáculo de Sabrina Carpenter incluyó además la participación de invitados como Terry Crews y Geena Davis. La presencia de Madonna se integró como uno de los momentos destacados de la jornada, en el contexto del anuncio de su próxima producción discográfica, la primera desde Madame X (2019).