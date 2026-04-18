Yiyo Sarante advierte sobre acciones legales por vulneración de su reputación y uso de su imagen

A través de su representante legal, el artista Eduardo José Sarante Perdomo, conocido como Yiyo Sarante, advirtió que iniciará acciones legales contra quienes utilicen de forma indebida su nombre, imagen o reputación en contenidos difundidos en redes sociales.

Según un comunicado publicado en su cuenta de X, el abogado Félix Portes explicó que el cantante había mantenido una postura tolerante ante el uso no autorizado de su identidad pública durante un tiempo razonable. Sin embargo, indicó que esa tolerancia ha sido sobrepasada, debido a la circulación de contenidos que lo vinculan con situaciones ajenas a su persona.

" Serán ejercidas acciones legales correspondientes contra toda persona responsable del uso indebido de su nombre, imagen o reputación, así como contra la difusión de informaciones falsas o asociaciones indebidas con hechos ajenos. Se exhorta al cese inmediato de estas prácticas", alertó.

Vulneración de derechos fundamentales

El jurista aseguró que circulan contenidos en redes sociales mediante los cuales terceros difunden asociaciones falsas y totalmente ajenas a Sarante; asimismo precisó que se difunden detalles: "sin realizar verificación mínima previa, evidenciando interés no orientado a informar con veracidad, sino a obtener visualizaciones y posicionamiento digital".









En representación del ciudadano Eduardo José Sarante Perdomo, titular del nombre artístico Yiyo Sarante, informamos:



Durante un tiempo razonable, el artista mantuvo una actitud tolerante frente al uso no... pic.twitter.com/hiba6BptKZ — Dr. Félix Portes (@FelixPortes) April 17, 2026

El documento señala que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como el honor, el buen nombre y la propia imagen, protegidos por el artículo 44 de la Constitución de la República Dominicana.

En ese sentido, se establece que la condición de figura pública no implica la renuncia a dichos derechos, por lo que los responsables de estas acciones podrían enfrentar consecuencias civiles y penales conforme a la legislación vigente.

La defensa legal advirtió que se procederá judicialmente contra cualquier persona involucrada en la difusión de informaciones falsas o asociaciones indebidas relacionadas con el artista.

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