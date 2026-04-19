Álvaro Torres se presenta en Santo Domingo para celebrar el Mes de las Madres
Las boletas ya están disponibles y se espera una gran asistencia para celebrar el Mes de las Madres
El cantautor Álvaro Torres regresará a la República Dominicana para ofrecer un concierto el próximo sábado 16 de mayo, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo.
La presentación, organizada por Alberto Cruz Management, forma parte de las actividades del Mes de las Madres y buscará reunir al público en una noche dedicada al romanticismo y la nostalgia.
El más romántico concierto
Bajo el concepto de "El más romántico concierto", el artista hará un recorrido por su trayectoria musical con canciones como Nada se compara contigo, Hazme olvidarla y De punta a punta.
Torres es una de las voces más reconocidas de la balada en español y mantiene una conexión cercana con varias generaciones de seguidores en América Latina.
Los organizadores informaron que el espectáculo contará con producción de sonido, iluminación y escenografía diseñada para ofrecer una experiencia íntima al público asistente.
Las boletas están disponibles y para más información o reservaciones los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (809) 218-1635 y (809) 240-0269.
Un evento para celebrar
- El concierto está dirigido a seguidores de la música romántica y a quienes desean celebrar el Mes de las Madres con una propuesta artística especial.