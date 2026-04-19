La banda Aljadaqui llena el Hard Rock Café con un espectáculo memorable

Aljadaqui durante su presentación a casa llena en Hard Rock Café Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

La banda dominicana Aljadaqui se presentó a casa llena en Hard Rock Café Santo Domingo, donde ofreció un concierto de casi dos horas ante unas 1,200 personas, capacidad total del recinto.

El espectáculo logró sold out desde horas de la tarde, reflejando la expectativa generada por la agrupación y la vigencia de su propuesta musical entre el público local.

Durante la noche, la banda interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos De medio lao, Si piensas volver y Ganas de amar, canciones que fueron coreadas por los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-102447-am-39cb05a7.jpeg Mariano Lantigua y Aljadaqui durante el concierto ofrecido en Hard Rock Café Santo Domingo.

Momentos destacados del concierto

Uno de los momentos más destacados fue la participación vocal de Mariano Lantigua, cuya interpretación recibió elogios del público por su calidad y fidelidad sonora.

Además del repaso por sus éxitos, Aljadaqui presentó canciones de su más reciente etapa musical, como El que se enamora pierde, disponible en plataformas digitales.

También adelantó los temas Días dorados y No me suena, aún no lanzados oficialmente, que fueron recibidos con entusiasmo por los asistentes.

La producción estuvo a cargo de PAK Events, responsable de la logística, montaje y desarrollo del concierto.

Conexión con el público

Con esta presentación, Aljadaqui reafirma su conexión con varias generaciones de seguidores y su permanencia dentro de la escena musical dominicana.