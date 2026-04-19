Andrés Cepeda se presenta en concierto exclusivo Hard Rock Café Santo Domingo

Andrés Cepeda ofrecerá una presentación acústica exclusiva el próximo 29 de abril en Hard Rock Café Santo Domingo para oyentes de Estrella 90 y Suave 107. ( SUMINISTRADA )

El Grupo Medrano anunció la presentación exclusiva del cantautor colombiano Andrés Cepeda para los oyentes de las emisoras Estrella 90 en Santo Domingo y Suave 107 en Santiago.

El encuentro acústico se realizará el próximo miércoles 29 de abril, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, como parte de una experiencia especial para seguidores del artista.

La empresa informó que no habrá boletas a la venta, por lo que los interesados deberán participar mediante inscripción en la cuenta oficial de Instagram @estrella90fm, desde donde se escogerán los asistentes.

Durante la velada, Cepeda interpretará algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Besos usados, Tengo ganas, Día tras día, Un ratito, Lo mejor que hay en mi vida y Te voy a amar, además de canciones recientes de su repertorio.

Reconocimientos y trayectoria del artista colombiano

El artista colombiano mantiene una sólida trayectoria en la música latina y ha colaborado con figuras como Ricardo Montaner, Rosana, Fonseca, Kany García, Sebastián Yatra, Morat, Maluma, Reik, Luis Fonsi y el dominicano Pavel Núñez.

Cepeda también ha sido reconocido por sus ventas discográficas con varios Discos de Oro y Platino, además de nominaciones al Latin Grammy en categorías como Canción del Año, Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Masculino.

Con más de 15 millones de copias vendidas y presentaciones en América, Europa y otras regiones, el cantante cuenta con una amplia base de seguidores en República Dominicana y el resto de Latinoamérica.