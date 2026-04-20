King Plaza será telonero de Pavel Núñez y Transfusión

La participación del artista en el concierto de Transfusión forma parte de la gira promocional de su más reciente sencillo "Frekito". ( FUENTE EXTERNA )

El joven cantante y compositor urbano King Plaza fue anunciado como telonero del espectáculo "Cultura Pop", que se celebrará este viernes 24 de abril en Hard Rock Café Santo Domingo, donde compartirá escenario con los reconocidos artistas Pavel Núñez y la agrupación Transfusión.

La participación del artista forma parte de la gira promocional de su más reciente sencillo, "Frekito", en colaboración con el rapero Inka.

Se trata de la primera colaboración de King Plaza, mientras que Inka incursiona por primera vez en el sonido de la salsa urbana, alejándose momentáneamente de su habitual fusión de música raíz dominicana con hip-hop.

Durante tres minutos, sobre un beat de guaguancó lo-fi, los artistas combinan canto y rap en un intercambio de versos que aborda, con tono fresco, la dinámica de una relación amorosa.

La canción fue producida por José Bordas y Beisik, quien también estuvo a cargo de la mezcla y masterización.

Momento especial

Para King Plaza, este concierto con Pavel Núñez y Transfusión representa un momento clave en su carrera, al tratarse de su primera presentación en un escenario de gran formato, detalla una nota de prensa.

"Me siento sumamente agradecido. Estoy pasando de cantar para pequeños públicos a uno de los grandes escenarios del país. Es una gran responsabilidad y voy a dar el mejor show de mi vida", expresó el artista.

Luego de esta presentación, King Plaza continuará con una intensa agenda promocional que incluye su participación en el Open Mic de la plataforma "Yo Amo Mi Barrio" el 25 de abril, así como una nueva parada de su gira de colmados "La Ruta del Saoco", prevista para el domingo 10 de mayo en la calle San Leonardo, en Herrera, su barrio natal.