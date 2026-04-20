Cher descubre una nieta secreta en medio de la crisis por la tutela de su hijo

Foto de archivo de la cantante Cher durante un concierto. ( TAYLOR HILL/WIREIMAGE )

La vida personal de Cher ha vuelto a acaparar la atención pública, aunque esta vez por un giro inesperado que mezcla revelaciones familiares y un delicado proceso judicial. En medio de su intento por asumir la tutela del patrimonio de su hijo de 40 años, Elijah Blue Allman, ha salido a la luz la existencia de una nieta cuya identidad permaneció en secreto durante más de una década.

La información fue dada a conocer por la exmodelo Kayti Edwards, quien asegura haber tenido una hija con Allman hace quince años.

Según su testimonio, el músico nunca asumió un rol activo en la crianza de la menor, argumentando que no estaba preparado para la paternidad. La joven, llamada Ever, ha crecido alejada del entorno mediático y bajo el cuidado de su madre y del esposo de esta, a quien considera su verdadera figura paterna.

El descubrimiento habría sido reciente incluso para la propia artista. Edwards afirma que Cher se puso en contacto con ella tras escuchar rumores sobre la posible existencia de la niña.

Hasta ese momento, la cantante —que durante años expresó públicamente su deseo de ser abuela— desconocía por completo la situación. La reacción inicial, según el relato, fue de sorpresa absoluta, seguida de una evidente emoción al confirmar la noticia.

Desde entonces, la intérprete ha iniciado un acercamiento progresivo hacia la adolescente, procurando establecer un vínculo sin invadir su espacio.

Ambas ya habrían compartido encuentros en un ambiente privado, donde la artista mostró interés por la vida cotidiana de la joven y trató de generar una conexión afectiva. También ha mantenido el contacto mediante llamadas y pequeños gestos, como el envío de regalos en fechas señaladas.

Este episodio personal coincide con un momento especialmente complejo para la familia. Cher continúa su batalla legal para obtener control sobre los asuntos financieros de su hijo, alegando un deterioro significativo en su estado personal.

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Informes judiciales recientes indican que Allman permanece ingresado en un centro psiquiátrico bajo supervisión médica , en un intento por estabilizar su situación y evaluar su capacidad para afrontar procesos legales pendientes.

bajo , en un intento por estabilizar su situación y evaluar su capacidad para afrontar procesos legales pendientes. Así, mientras la artista enfrenta una difícil lucha por el bienestar de su hijo, también se abre paso una nueva dimensión en su vida familiar, marcada por un vínculo inesperado que comienza a construirse con cautela.

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