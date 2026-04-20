"¡Fuera la mona!", la polémica frase dirigida a Delcy Rodríguez por la que Carlos Baute se disculpó

Foto de archivo del cantante venezolano, Caros Baute durante acto. ( LUIS BOZA| CRÉDITO: NURPHOTO VIA AFP )

Un acto encabezado por la líder opositora venezolana María Corina Machado en Madrid ha derivado en una controversia política y diplomática tras la difusión de cánticos considerados ofensivos durante la jornada.

El evento, celebrado en la céntrica Puerta del Sol, reunió a miles de asistentes, en su mayoría miembros de la diáspora venezolana, pero terminó marcado por expresiones que han generado un amplio rechazo.

El momento más cuestionado se produjo antes de la aparición de Machado en el balcón de la Real Casa de Correos, cuando el cantante Carlos Baute, encargado de animar al público, se sumó a consignas en las que se coreaba "¡Fuera la mona!", en referencia a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La frase fue señalada por distintos sectores como ofensiva y con posibles connotaciones discriminatorias.

Tras la controversia, Baute publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció disculpas públicas. En un video difundido en su cuenta de Instagram, el artista explicó que su reacción estuvo influida por la "emoción del momento" y la energía del público.

"Me dejé llevar", afirmó, al tiempo que rechazó cualquier interpretación de sus palabras como una expresión de racismo y defendió su compromiso con la democracia en Venezuela.

El incidente también provocó una reacción institucional. La Embajada de Venezuela en España emitió un comunicado en el que condenó los cánticos y los calificó como una forma de violencia política con componentes de misoginia y racismo.

En su pronunciamiento, la delegación subrayó que este tipo de expresiones atentan contra la dignidad de las personas y contravienen principios fundamentales del derecho internacional.

En el ámbito político español, la polémica generó críticas desde distintos sectores. Dirigentes como Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, calificaron lo ocurrido como "intolerable" y reclamaron una condena institucional más firme.

Por su parte, Isa Serra, de Podemos, expresó su rechazo y señaló que los hechos reflejan la persistencia de discursos de odio en espacios públicos.

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El acto coincidía con la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Machado , un reconocimiento que ya había generado debate político. Mientras algunos sectores lo interpretaron como un respaldo a la oposición venezolana, otros cuestionaron su carga simbólica en el contexto internacional.

de la a , un reconocimiento que ya había generado debate político. Mientras algunos sectores lo interpretaron como un respaldo a la oposición venezolana, otros cuestionaron su carga simbólica en el contexto internacional. En medio de la controversia, la propia Machado evitó profundizar en el incidente y centró su intervención en la situación política de Venezuela, apelando a la necesidad de un cambio democrático .

evitó profundizar en el incidente y centró su intervención en la de Venezuela, apelando a la necesidad de un . No obstante, el episodio ha abierto un nuevo frente de discusión sobre los límites del discurso en actos públicos y su impacto en las relaciones políticas y diplomáticas.