Tras éxito en Coachella, Karol G pasará por República Dominicana en su nueva gira

Karol G confirma gira y apunta a República Dominicana como una de las paradas infaltables del tour. ( FUENTE EXTERNA )

La expectativa generada por el mensaje "Nos vamos de tour" de la cantante colombiana Karol G sigue tomando fuerza y la República Dominicana estará entre sus próximas paradas.

El productor de espectáculos Gamal Haché, responsable de los más importantes conciertos de la artista de "La Bichota" en el país, publicó en Instagram un recorrido de las vallas publicitarias con el mensaje de la gira y confirmó que Quisqueya no se perderá este show.

"La ciudad está hablando. Están listos", escribió Haché con emoticones de la bandera dominicana y un corazón naranja, como símbolo del color del álbum de Karol G "Tropicoqueta".

La publicación generó de inmediato casi 700 comentarios. "La reina nuestra", "Listísima, suelta eso", "No me lo creo, cuándo es", han sido parte de los insistentes comentarios.

Por el momento no se ha informado oficialmente de fecha y lugar del concierto. Su última presentación en el país fue en el 2023 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez con dos funciones a casa llena como parte de su gira "Mañana será bonito".

La publicación surge en medio del creciente entusiasmo tras la histórica participación de la intérprete en Coachella, siendo la primera latina en encabezar un show principal, donde dejó entrever el inicio de un nuevo tour internacional. Desde entonces, fanáticos y medios han especulado sobre las ciudades que formarán parte del recorrido.

De concretarse, el concierto marcaría otro hito en la relación entre Karol G y sus seguidores locales, consolidando a Santo Domingo como una plaza clave dentro del circuito latino de grandes espectáculos.