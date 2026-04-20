Moisés Sánchez produce el álbum "Vida" para los venezolanos Omar Enrique y Omar Acedo

Los artistas venezolanos Omar Enrique y Omar Acedo lanzaron el álbum "Los Omares". ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas venezolanos Omar Enrique y Omar Acedo se unen en el proyecto "Los Omares", y ya tienen listo el álbum "Vida", compuesto por 12 canciones, el cual contó con la producción del músico Dominicano Moisés Sánchez.

De este disco, que será presentado a consideración de la Academia Latina de la Grabación (Latin Recording Academy para su postulación, tiene disponibles en todas las plataformas digitales de ambos artistas el sencillo "Nada cambiará mi amor por ti".

El disco "Vida" fue producido en la República Dominicana con la participación de los mejores músicos del país del género merengue, y grabado en IM Estudios, de Moisés Sánchez, con mezcla y masterización del ingeniero de sonido Ramsés Alegría, conocido como "Súbele Ram", ambos reconocidos con múltiples premios Latin Grammy.

Sobre Los Omares

Omar Enrique es un artista reconocido en Panamá, Curazao, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y por supuesto, su natal Venezuela.

Posee más de 100 canciones entre merengue y bachata, de las cuales unas 20 que han sido súper hits en Colombia y Venezuela: "Entre tú y yo", "Quiero hacerte el amor", "No te olvido", "Tú", el cual hizo con Vladimir Dotel, y el grupo Ilegales; "Déjame acompañarte", a dúo con Elvis Crespo, y "Corazón fracturado".

Parte de mi influencia musical viene de lo que ha hecho Juan Luis como artista, a quien le hizo un homenaje en 2018, con un disco completo de sus canciones.

Mientras que Omar Acedo, un cantante, locutor y productor musical venezolano, conocido por pertenecer a agrupaciones musicales venezolanas como Salserín y Calle Ciega. Tras su separación de estas agrupaciones, años después se dio a conocer a nivel nacional con su sencillo "Solo contigo", el cual alcanzó el puesto número 1 en la radio venezolana, indica una nota de prensa.

El 8 de junio de 2025, Acedo fue elegido internamente para representar a Venezuela en Intervisión 2025.

Sobre el productor

Moisés Sánchez ha logrado un sitial importante como productor musical destacado en los últimos años. El pasado año fue ganador de un premio Grammy como productor de dos temas del disco Novato apostador, de Eddy Herrera, ganador como Mejor Álbum de Merengue/Bachata.

También fue ganador del premio America Global Awards, en reconocimiento a su talento y trayectoria.

Moisés emergió a la fama cuando Shakira vino al país a grabar en su estudio de Alma Rosa el tema "Loca", de El Cata.

De ahí en adelante su trabajo se ha dado a conocer a través de una gran cantidad de trabajos artísticos con diferentes cantantes, lo que le ha dado el reconocimiento de la crónica especializada y los artistas.