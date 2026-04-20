"Nos vamos de tour": mensaje en vallas de Santo Domingo que algunos vinculan con Karol G

Una de las vallas con el mensaje "Nos vamos de tour" vista en Santo Domingo, que ha generado especulación sobre una posible presenatción en el país de Karol G, en el marco de su nueva gira. ( FUENTE EXTERNA )

Un enigmático mensaje publicitario en Santo Domingo ha captado la atención de algunos. Desde la mañana del lunes, varias vallas con la frase "Nos vamos de tour" han aparecido en puntos estratégicos de la ciudad.

En redes sociales, unos pocos han vinculado la campaña con la cantante colombiana Karol G. La teoría cobra fuerza tras el reciente anuncio de la artista durante su presentación en el festival Coachella, donde confirmó que emprenderá una nueva gira.

El mensaje coincide con el cierre de su actuación en el evento, en el que proyectó en pantalla la misma frase,"Nos vamos de tour", al finalizar su interpretación de "Provenza".

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El anuncio se produjo en un contexto significativo, ya que Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el festival en sus 27 años de historia.

Aunque hasta el momento no se han confirmado fechas ni ciudades para la gira, se prevé que esté vinculada a su más reciente producción discográfica, Tropicoqueta. Este nuevo recorrido llegará después del éxito de su tour anterior, Mañana Será Bonito, que logró cifras récord de asistencia y recaudación a nivel internacional.