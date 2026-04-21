×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Concierto de Karol G en RD
Concierto de Karol G en RD

Concierto de Karol G en República Dominicana ya tiene fecha

El esperado espectáculo formará parte de su nueva gira internacional

    Expandir imagen
    Concierto de Karol G en República Dominicana ya tiene fecha
    Ya se conoce la fecha y el lugar del concierto de Karol G en RD. En la imagen de archivo del 20245, se ve a la cantante colombiana posar tras ser nombrada Mujer del Año por Billboard. (FUENTE EXTERNA)

    El concierto de la popular cantante colombiana Karol G en República Dominicana ya tiene fecha y escenario confirmados. La artista se presentará el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, según informó el empresario Gamal Haché, responsable de traerla al país, a través de sus redes sociales.

    El anuncio se produce mientras la intérprete venía generando gran expectativa con su nueva gira "Tropitour", impulsada por el impacto de su reciente actuación en el Coachella.

    Durante ese espectáculo, la artista estaba cerrando el evento con un mensaje que adelantaba su tour, lo que provocó la euforia del público; como resultado, el interés por sus presentaciones creció de manera significativa.

    Más

    • La gira llega después del éxito de su anterior recorrido mundial entre 2023 y 2024, y debido a la alta demanda que suele generar en cada país, se espera una gran asistencia en Santo Domingo. Por lo tanto, la apertura de la venta de boletas en los próximos días ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.