Concierto de Karol G en República Dominicana ya tiene fecha

Ya se conoce la fecha y el lugar del concierto de Karol G en RD. En la imagen de archivo del 20245, se ve a la cantante colombiana posar tras ser nombrada Mujer del Año por Billboard. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto de la popular cantante colombiana Karol G en República Dominicana ya tiene fecha y escenario confirmados. La artista se presentará el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, según informó el empresario Gamal Haché, responsable de traerla al país, a través de sus redes sociales.

El anuncio se produce mientras la intérprete venía generando gran expectativa con su nueva gira "Tropitour", impulsada por el impacto de su reciente actuación en el Coachella.

Durante ese espectáculo, la artista estaba cerrando el evento con un mensaje que adelantaba su tour, lo que provocó la euforia del público; como resultado, el interés por sus presentaciones creció de manera significativa.

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La gira llega después del éxito de su anterior recorrido mundial entre 2023 y 2024, y debido a la alta demanda que suele generar en cada país, se espera una gran asistencia en Santo Domingo. Por lo tanto, la apertura de la venta de boletas en los próximos días ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.