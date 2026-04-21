×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Madonna denuncia el robo de su vestuario tras su presentación en Coachella

La artista aseguró que varias prendas de alto valor histórico, pertenecientes a su archivo personal, desaparecieron luego de su actuación junto a Sabrina Carpenter y ofreció una recompensa para su recuperación

    Expandir imagen
    Madonna denuncia robo de vestuario. En la imagen de archivo la vemos posar con su característico estilo. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante Madonna reportó la desaparición de diversas piezas de vestuario tras su reciente participación en el festival Coachella, donde realizó una aparición sorpresa junto a Sabrina Carpenter.

    De acuerdo con lo expresado por la artista a través de sus redes sociales, entre los artículos extraviados se encuentran una chaqueta, un corsé y un vestido de estilo vintage, todos pertenecientes a su archivo personal. Madonna enfatizó el valor simbólico de estas prendas, al considerarlas parte fundamental de su legado artístico.

    "Este momento tan significativo se vio opacado cuando descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido. No son solo ropa, son parte de mi historia", manifestó la intérprete, quien también señaló la pérdida de otros objetos de la misma época.

    Ante la situación, la artista hizo un llamado público para localizar los artículos, ofreciendo una recompensa a quien facilite información que permita su devolución.

    La presentación de Madonna tuvo lugar durante el espectáculo de Sabrina Carpenter, específicamente en la interpretación del tema "Juno". En ese momento, la presentación dio paso a "Vogue", uno de los mayores éxitos de la cantante, marcando su ingreso al escenario ante la ovación del público.

    Expandir imagen
    Infografía

    El evento también sirvió como adelanto de su próximo proyecto discográfico, Confessions II, secuela de su álbum de 2005 Confessions on a Dance Floor. El regreso a Coachella posee un carácter simbólico para la artista, quien presentó ese trabajo por primera vez en dicho festival en 2006.

    Más

    • Durante su intervención, Madonna destacó la importancia emocional de volver al escenario tras dos décadas, describiéndolo como un momento significativo dentro de su trayectoria.
    • Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el paradero de las prendas ni sobre posibles acciones para su recuperación.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.