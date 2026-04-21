Madonna denuncia el robo de su vestuario tras su presentación en Coachella
La artista aseguró que varias prendas de alto valor histórico, pertenecientes a su archivo personal, desaparecieron luego de su actuación junto a Sabrina Carpenter y ofreció una recompensa para su recuperación
La cantante Madonna reportó la desaparición de diversas piezas de vestuario tras su reciente participación en el festival Coachella, donde realizó una aparición sorpresa junto a Sabrina Carpenter.
De acuerdo con lo expresado por la artista a través de sus redes sociales, entre los artículos extraviados se encuentran una chaqueta, un corsé y un vestido de estilo vintage, todos pertenecientes a su archivo personal. Madonna enfatizó el valor simbólico de estas prendas, al considerarlas parte fundamental de su legado artístico.
"Este momento tan significativo se vio opacado cuando descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido. No son solo ropa, son parte de mi historia", manifestó la intérprete, quien también señaló la pérdida de otros objetos de la misma época.
Ante la situación, la artista hizo un llamado público para localizar los artículos, ofreciendo una recompensa a quien facilite información que permita su devolución.
La presentación de Madonna tuvo lugar durante el espectáculo de Sabrina Carpenter, específicamente en la interpretación del tema "Juno". En ese momento, la presentación dio paso a "Vogue", uno de los mayores éxitos de la cantante, marcando su ingreso al escenario ante la ovación del público.
El evento también sirvió como adelanto de su próximo proyecto discográfico, Confessions II, secuela de su álbum de 2005 Confessions on a Dance Floor. El regreso a Coachella posee un carácter simbólico para la artista, quien presentó ese trabajo por primera vez en dicho festival en 2006.
Más
- Durante su intervención, Madonna destacó la importancia emocional de volver al escenario tras dos décadas, describiéndolo como un momento significativo dentro de su trayectoria.
- Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el paradero de las prendas ni sobre posibles acciones para su recuperación.