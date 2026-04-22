Letón Pé llega con su "Golosa Tour" a Hard Rock Café este sábado

La cantautora dominicana Letón Pé llega este sábado 25 de abril a Hard Rock Café con su gira "Golosa", homónima a su más reciente producción discográfica.

Luego de presentarse en Guadalajara, Chicago, Philadelphia, Songbyrd, Washington, New York, Miami y San Juan, se reunirá con su patria para celebrar el éxito de este disco.

Cabe destacar que este álbum debut llegó con el lanzamiento de "Mi terraza", una colaboración con PJ Sin Suela. El disco cuenta con 11 canciones donde el placer, el deseo, el humor y la sátira se sientan a la misma mesa sin pedir disculpas ni seguir receta alguna.

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La producción

"Golosa" es el resultado de años de exploración sonora y emocional; producido por Julián Bernal (Elsa y Elmar, Kali Uchis, Cuco), y en el que conviven el dembow, los sintetizadores noventeros, el latin house, la electrónica y la balada íntima con la misma naturalidad con la que Letón transita entre la introspección y el desenfado.

Asimismo, "Mi terraza" es una "bachata perfumada", un género juguetonamente inventado, y encuentra a Letón Pé en su elemento más introspectivo, pero también más expansivo.

La colaboración con el puertorriqueño PJ Sin Suela (conocido por su versatilidad entre el rap, la balada y el activismo social) aporta una capa de complicidad y ternura callejera que eleva el tema sin restarle intimidad.

Ademán, el sencillo "Granada" llega como un himno de autoproclamación nacido del cansancio y la diversión sin pretensión: "La única fórmula que existe es la de pasarla bien", sentencia la artista.

"¿Cuándo Se Va´ ir El Calor?" samplea su propio TikTok y convierte el dembow en una pasarela county. "Madrugá" envuelve como un narcótico ochentero. "Beibi Tu Me Encanta" es su primera declaración romántica, dedicada a quien la deja ser. Y "TRÊS" con Giorgio Siladi invita a subirse a su Nube de Placer, fuera de toda norma convencional.

El centro ético del disco habita en el "Modo golosa (Interludio)", una conversación íntima donde la artista reflexiona sobre ser dominicana en un mercado que a veces exige folclorizarse.

"Mi identidad como dominicana es inherente a lo que haga", afirma.

De ahí en adelante, "¡Suéltalo!" propone la calma como acto radical, mientras "No para" (su más reciente sencillo) retrata con ironía grotesca la cultura del rendimiento y el punto de quiebre entre quererlo todo y admitir que ese precio desgarra.

El cierre llega con "Combo e peligrosa", y la libertad sin apuro de "Ta fresh", ese momento en que la prioridad, por fin, pasa a ser cumplir contigo.

Las boletas están disponible a través de www.leton-pe.com.