Confirman condena de cinco años contra "El Crok" y tres mujeres por muerte de adolescente en 2021

Foto de archivo del urbano conocido como El Crok, a quien le fue confirmada la condena de cinco años de prisión por su vinculación con la muerte de una adolescente en 2021. ( FUENTE EXTERNA )

La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo ratificó la condena de cinco años de prisión contra el artista urbano conocido como "El Crok" y las hermanas Dariolis, Dorca y Carola Encarnación, por su vinculación en el caso de la muerte de la adolescente Mayelin Gómez Encarnación, ocurrida en 2021 en Santo Domingo Este.

La decisión judicial también mantiene la obligación de pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los padres de la víctima, como parte de la reparación civil establecida en el proceso.

Al término de la audiencia, el padre de la menor confirmó la ratificación de la sentencia y expresó conformidad con la decisión del tribunal, señalando que se mantiene tanto la condena como la compensación económica impuesta.

Por su parte, la madre de la adolescente manifestó sentirse parcialmente satisfecha con el fallo, aunque reiteró que el proceso judicial no está cerrado, debido a que la persona señalada como presunto autor material del hecho continúa prófugo de la justicia.

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Los hechos

El caso se remonta a la madrugada del 20 de julio de 2021, cuando la joven de 17 años se encontraba en un apartamento en Santo Domingo Este en compañía del artista y las tres mujeres posteriormente procesadas.

De acuerdo con el expediente, tras el encuentro la adolescente presentó complicaciones de salud y fue trasladada a un centro médico, donde llegó sin signos vitales.

El hecho generó amplia atención pública debido a la condición de la víctima, su edad y la notoriedad de uno de los implicados.

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En una primera instancia, los acusados habían sido absueltos en 2024. Sin embargo, la decisión fue apelada por los familiares de la víctima, lo que dio lugar a un nuevo proceso judicial.

Ese nuevo juicio concluyó en octubre de 2025 con la imposición de condenas, las cuales ahora han sido confirmadas por la Corte de Apelación, consolidando así la responsabilidad penal de los imputados en el caso.

Reclamo de la familia

Los familiares de Mayelin Gómez han reiterado su llamado a las autoridades para que continúen las investigaciones, con el objetivo de localizar al presunto responsable directo del hecho, quien permanece en condición de prófugo.

han reiterado su llamado a las autoridades para que continúen las investigaciones, con el objetivo de localizar al presunto responsable directo del hecho, quien permanece en condición de prófugo. Asimismo, insisten en que el proceso no debe considerarse cerrado hasta que todos los señalados enfrenten la justicia.