Draco Rosa: "Este disco es un reflejo de un viaje y de una vida"

Draco Rosa, uno de los arquitectos del pop latino moderno, lanza, "Olas de luz, su nueva producción discográfica. ( @OVECK )

El icónico artista Draco Rosa estrena este viernes “Olas de luz”, su nuevo álbum de estudio que emerge desde lo más crudo del pulso humano para convertirse en refugio, en fuego, en susurro.

El cantautor puertorriqueño, uno de los arquitectos del pop latino moderno, compartió los detalles de esta nueva producción discográfica en una entrevista concedida a Diario Libre desde Puerto Rico.

El mismo Draco que a finales de los ochenta irrumpió como Ricky Martin en Menudo, que luego se reinventó en solitario con discos como Vagabundo, Extraño y Amor secreto, que ganó Grammys y Latin Grammys, que batalló contra el linfoma y lo venció con la misma terquedad con que defiende su música, este viernes llega 12 canciones que no siguen rutas, las rompen.

De la mano de este lanzamiento, Draco también estrena el video de su sencillo Carro de heno, dirigido por Redamo Rosa y filmado en el Viejo San Juan de Puerto Rico y las Dunas Imperiales de California.

Una travesía musical

“Olas de luz” es una travesía donde el amor desafía el tiempo y el espacio, donde los recuerdos respiran y las conexiones se vuelven destino. Viñedos antiguos, cielos en llamas al atardecer, sombras que seducen como eternas historias nocturnas. Todo vive dentro de este paisaje sonoro profundamente cinematográfico.

Y todo comenzó aquí, en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/screen-shot-2026-04-23-at-41750-pm-598f088e.png Elcantautor puertorriqueño Draco Rosa. (@OVECK)

¿Cómo define esta producción con la que nos sorprende?

Ya hemos lanzado dos canciones y el 24 de abril sale el proyecto completo. Es una pieza que nace con el tiempo, porque para mí la música no es tanto para entenderla, sino para sentirla.

Mi camino personal ha estado marcado por experiencias que luego intento traducir en canciones, y en este caso me llevó a crear Olas de luz.

Todo comenzó en República Dominicana. Viajé con mi compañera y empezamos en la Zona Colonial, donde vivimos momentos muy especiales.

Fue un viaje inolvidable, que luego continuó hacia la Costa Brava, en España, llegando casi hasta Girona, cerca de Francia. Desde allí fuimos recorriendo distintos lugares, haciendo varias paradas, quedándonos incluso en un antiguo viñedo, en espacios que parecían de otra época.

Fue una experiencia profundamente romántica, rodeada de naturaleza, con caminatas largas y paisajes espectaculares. Hicimos muchas actividades al aire libre: montamos a caballo, anduvimos en bicicleta, jugamos, exploramos.

También visitamos Montserrat, su monasterio, y desde allí continuamos el recorrido hasta regresar y finalmente bajar hacia Madrid. Todo ese trayecto, cargado de vivencias y emociones, es lo que le da forma a este proyecto.

Significa que fue un proceso creativo bastante extenso el que tuvo para hacer este nuevo álbum, ¿verdad?

Sí. He estado muchas veces en esos lugares, pero lo que cambió ahora fue mi momento de vida, mi edad y todo lo que he vivido.

En este viaje hubo algo distinto: mi pareja me regaló un cuaderno especial antes de salir. Era una libreta gruesa, blanca, que terminamos pintando de negro, y se convirtió en el punto de partida de Olas de luz.

Durante el viaje la llevé, por ejemplo, al Museo del Prado, a ver algunas de mis obras favoritas: las pinturas negras de Goya, piezas de El Bosco… Fue muy diferente a otras veces, cuando iba más joven, incluso a beber vino con amigos.

Esta vez fui con el cuaderno en mano, anotando todo, recordando mis viajes y también compartiéndolos con ella.

Escribí tanto que, al regresar a Puerto Rico, entré en un proceso creativo muy intenso, trabajando varias semanas de madrugada, y de ahí comenzó a tomar forma el álbum.

Canciones como Llama eterna, que siento casi como una oración, o Colores del ayer, que nace de ese romance que vivimos -aunque nos hospedamos en Salamanca, pasábamos mucho tiempo en Chueca-, reflejan directamente esas experiencias.

También hubo momentos muy humanos que marcaron el disco. En las afueras de Barcelona conocimos a doña Marta, y compartimos una historia muy emotiva que me tocó profundamente; yo estaba en el jardín, otra vez, escribiendo.

De ahí surge Gracias por un día más. Luego, ya en Puerto Rico, me reencontré con amigos que atravesaban situaciones similares, y todo eso me llevó a seguir escribiendo.

Costa Brava habla mucho de la familia, un valor en el que creo profundamente y que siento que se ha ido perdiendo. Yo quería celebrarlo.

En definitiva, es un disco de amor, de espiritualidad y de familia, pero también con cierta melancolía, con esas “teclas negras del piano” que le dan profundidad.

Maestro, ¿este álbum está disponible también en vinilo?

Sí, está disponible en todas las plataformas digitales, creo que inclusive en CD y en vinilo. Quería hacer cassette, pero me dijeron que no se puede ahora. La vieja guardia.

En estas 12 canciones que conforman la producción, ¿cómo se proyecta en los próximos meses en términos de posicionamiento y promoción? ¿Existe la posibilidad de verlo en República Dominicana en algún show?

En lo personal, voy a estar en República Dominicana en mayo, del 17 al 25, principalmente para compartir con la familia. En cuanto a presentaciones, ojalá podamos concretar algo más adelante, posiblemente ya para el 2027.

Con el adelanto que ha compartido de esta producción, ¿cómo ha recibido la retroalimentación del público?

La siento positiva, aunque realmente lo sabremos mejor cuando salga completo el día 24. Para mí, la música está hecha para sentirse y disfrutarse: si te gusta, la escuchas; si no, sigues adelante.

Yo creo en hacer música para quienes realmente la aman, más allá del ruido o del “circo” que a veces rodea la industria. Invito a escuchar con los ojos cerrados y, si hay conexión, entonces todo cobra sentido.

En lo personal, estoy fascinado con el resultado: con los músicos, las canciones y el mensaje, que siento que es bello y aporta algo positivo.

Este disco, a diferencia de trabajos anteriores, nace de una experiencia profundamente vivida -un recorrido que comenzó en República Dominicana, pasó por España y regresó a Puerto Rico-, por lo que es mucho más íntimo y auténtico.

Al final, el público es quien decide. Siempre hago música desde un lugar muy personal, porque primero tengo que conectar yo con lo que creo.

Pero la mayor aspiración es que esas canciones dejen de ser mías y pasen a ser de todos. Para mí, este trabajo es una joya; ahora queda en manos de quienes lo escuchen.

¿Qué le gusta de Santo Domingo a Draco Rosa? "La Zona Colonial me fascina. Para mí es un lugar mágico: allí me río, descanso bien, como bien… tiene algo especial. Cada vez que regreso a Puerto Rico me pregunto por qué no vivo en un lugar como el Viejo San Juan. Últimamente, incluso, he tenido esa conversación con mi pareja, porque compartimos ese amor por lo antiguo, por ese romanticismo del pasado. Me gusta la modernidad, claro, pero hay algo en esos espacios históricos que despierta una creatividad distinta. No es solo la Zona Colonial, sino todo lo que rodea esa experiencia: descubrir lugares únicos, casi de otra época, donde de repente estás en un entorno que parece un castillo, con detalles inesperados, y eso te inspira. Además, el trato de la gente es muy especial. Te reconocen, recuerdan tu nombre, te hacen sentir en familia cada vez que vuelves, y eso lo vuelve aún más significativo. En lo personal, estoy en un momento muy bonito de mi vida. He encontrado una compañera de viaje que es pura alegría, y eso me ha dado una nueva perspectiva. Estoy agradecido con la vida, con Dios, por esa oportunidad de reconectar con la luz. Musicalmente, siempre he tenido una inclinación hacia la melancolía, hacia esas “teclas negras del piano”. Pero ahora, con el tiempo, he logrado encontrar un balance: mantener esa profundidad, pero también integrar la belleza, la narrativa y esa fragancia del pasado. Es un momento muy interesante para mí como artista, porque siento que, después de tantos años, estoy llegando a un punto de equilibrio único".