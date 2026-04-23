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Pavel Núñez
Pavel Núñez

Pavel Núñez y Transfusión se presentarán en concierto este 24 de abril en Santo Domingo

El evento marcará el inicio de la plataforma Cultura Pop y el regreso de la banda Transfusión a los escenarios

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    Pavel Núñez y Transfusión se presentarán en concierto este 24 de abril en Santo Domingo
    Pavel Núñez y la banda Transfusión durante una presentación musical. (FUENTE EXTERNA)

    La plataforma Cultura Pop iniciará sus actividades con un concierto el próximo 24 de abril de 2026, en el que participarán el cantautor Pavel Núñez y la banda Transfusión.

    La presentación está programada para las 9:00 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo. Las boletas están disponibles a través de la plataforma digital Tix.do.

    • De acuerdo con la producción, el evento reunirá a ambos proyectos musicales en un mismo escenario.

    Pavel Núñez estará acompañado por una banda integrada por Osvaldo Madera en la guitarra, Guy Frómeta en la batería, Félix Antuna y Edgar Molina en la percusión, Álvaro Dinzey en los teclados, David Vásquez en el bajo y Vicky María Concepción en los coros.

    El concierto también marcará el regreso de Transfusión a los escenarios, tras un período de ausencia. La agrupación presentará nuevamente su repertorio y dará a conocer el sencillo "Vamo´ a fluir", su primer lanzamiento en 25 años.

    Más

    • La iniciativa Cultura Pop busca organizar presentaciones musicales con artistas dominicanos en distintos formatos.
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