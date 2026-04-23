Pavel Núñez y Transfusión se presentarán en concierto este 24 de abril en Santo Domingo
El evento marcará el inicio de la plataforma Cultura Pop y el regreso de la banda Transfusión a los escenarios
La plataforma Cultura Pop iniciará sus actividades con un concierto el próximo 24 de abril de 2026, en el que participarán el cantautor Pavel Núñez y la banda Transfusión.
La presentación está programada para las 9:00 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo. Las boletas están disponibles a través de la plataforma digital Tix.do.
- De acuerdo con la producción, el evento reunirá a ambos proyectos musicales en un mismo escenario.
Pavel Núñez estará acompañado por una banda integrada por Osvaldo Madera en la guitarra, Guy Frómeta en la batería, Félix Antuna y Edgar Molina en la percusión, Álvaro Dinzey en los teclados, David Vásquez en el bajo y Vicky María Concepción en los coros.
El concierto también marcará el regreso de Transfusión a los escenarios, tras un período de ausencia. La agrupación presentará nuevamente su repertorio y dará a conocer el sencillo "Vamo´ a fluir", su primer lanzamiento en 25 años.
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- La iniciativa Cultura Pop busca organizar presentaciones musicales con artistas dominicanos en distintos formatos.