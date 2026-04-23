Sobrino de Michael Jackson desmiente idea de que el cantante quería ser blanco

Jaafar Jackson durante la alfombra roja del estreno de "Michael", donde habló sobre el legado y las interpretaciones erróneas en torno a la vida de Michael Jackson. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la alfombra roja del estreno de la película "Michael", el actor Jaafar Jackson abordó una de las narrativas más persistentes y polémicas en torno a la figura de su tío, el legendario cantante Michael Jackson: la creencia de que habría deseado ser una persona blanca.

El intérprete, quien da vida al artista en la nueva producción cinematográfica, rechazó esa interpretación y afirmó que se trata de una percepción equivocada que ha sido ampliamente difundida en la cultura popular.

Según explicó, la transformación física del cantante estuvo directamente relacionada con el vitiligo, una enfermedad dermatológica que provoca la pérdida progresiva de pigmentación en la piel.

"Esa es una de las mayores ideas erróneas", señaló Jaafar Jackson al ser consultado durante el evento en Los Ángeles. En ese sentido, destacó que la película busca precisamente ofrecer contexto sobre la condición médica que afectó al artista desde joven, y que con frecuencia fue malinterpretada por el público y los medios.

El vitiligo, de acuerdo con información médica de referencia, es una enfermedad autoinmune que genera manchas despigmentadas en distintas zonas del cuerpo. En el caso de Michael Jackson, esta condición resultaba especialmente visible debido a su tono de piel original, lo que alimentó durante años especulaciones sobre posibles tratamientos estéticos con fines de aclaramiento.

El propio artista abordó estos rumores en vida, particularmente durante su entrevista con Oprah Winfrey en 1993, donde confirmó su diagnóstico y expresó el impacto emocional que le generaban las interpretaciones erróneas sobre su apariencia.

"Es algo que no puedo controlar", afirmó entonces, al tiempo que rechazó la idea de que su identidad estuviera ligada a una intención de cambio racial.

Tras su fallecimiento en 2009, la conversación en torno a su imagen continuó generando debate público, incluso entre figuras del entretenimiento como la propia Winfrey, quien años después reconoció la sensibilidad del tema y la falta de comprensión que existía en ese momento sobre el vitiligo.

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La película "Michael", cuyo estreno en salas está previsto para el 24 de abril, recorre los inicios del artista en la música, su ascenso a la fama y los desafíos personales que enfrentó a lo largo de su carrera, ofreciendo una mirada más íntima a su vida más allá del fenómeno global.

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