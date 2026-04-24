Déjate llevar por la música este finde

La agenda musical del fin de semana, como el concierto de Elena Rose, invita a cantar, bailar y reconectar con distintos sonidos. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo se alista para un fin de semana donde la música no solo se escucha: se vive, se baila y se comparte.

Entre debuts esperados, regresos emotivos y propuestas que cruzan géneros, la ciudad ofrece una cartelera que fluye entre lo internacional y lo local con una naturalidad contagiosa.

1. Elena Rose

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La llegada de la compositora y artista venezolana-estadounidense marca un momento especial. Tras años escribiendo éxitos para grandes nombres del pop latino, la artista finalmente pisa suelo dominicano como solista, y lo hace con una propuesta que mezcla sensibilidad, fuerza emocional y ritmos contemporáneos.

Su concierto promete esa conexión íntima que caracteriza a quienes han aprendido a contar historias desde dentro, pero también momentos de energía que te invitarán a corear sin reservas.

Sábado 25 de abril, 8:30 p.m., en el Hotel Jaragua. Boletas en tuboleta.com.do.

2. Peña Suazo & La banda gorda

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En otra frecuencia, pero con igual intensidad, el merengue toma protagonismo con José Peña Suazo y la Banda Gorda.

Su presentación, dedicada al Día de las Secretarias, promete una noche festiva, de esas donde el ritmo no dará tregua, gracias a su estilo enérgico, letras populares y una base instrumental robusta, para convertir la pista en un solo cuerpo en movimiento.

Es el tipo de concierto que no necesita introducciones: basta con que suenen los primeros acordes para que todo el mundo entienda de qué se trata.

Viernes 24 de abril, 9:00 p.m., en Lungomare Bar & Lounge.

3. Letón Pé

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Mientras tanto, la escena local se enciende con la cantautora dominicana, quien regresa a casa en plena gira con Golosa, un álbum que confirma su identidad sonora sin etiquetas.

Su música, que navega entre el R&B, el electropop y guiños caribeños, propone un viaje tan introspectivo como desenfadado. Letón tiene algo magnético en su forma de habitar el escenario: una mezcla de vulnerabilidad y actitud que conecta de inmediato.

Sábado 25 de abril, 8:00 p.m., en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas en www.leton-pe.com.

4. Cultura pop

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Si lo que buscas es una experiencia colectiva que mezcle nostalgia y energía contemporánea, Cultura pop, una plataforma concebida para celebrar encuentros artísticos memorables y promover lo mejor del talento nacional, aparece como una cita imperdible.

Pavel Núñez y su icónica banda El corredor de la 27 unen fuerzas con Transfusión en un junte que celebrará canciones que han marcado generaciones.

Habrá mucha emoción en el aire, sobre todo por el regreso de la banda con nueva música, y por esa promesa de reencontrarse con un público que nunca dejó de escucharla.

Viernes 24 de abril, 9:00 p.m., en Hard Rock Café SD. Boletas en Tix.do.

5. On The Road

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Para quienes prefieren una atmósfera más íntima, el tributo a la bossa nova, en concreto a la música de Carlos Lyra y Joao Donato, en el Centro León ofrece una pausa elegante.

Con una alineación de músicos que apuestan por la sutileza y la poesía, además de la voz de Antonia Chabebe, la propuesta, que se enmarca entre las actividades de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao, será un respiro dentro del ritmo acelerado del fin de semana. b

Viernes 24, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Centro León. Gratis.