Anthony Santos produce "No Llores", nuevo sencillo de su hijo Yordi Saints

Yordi Saints y Anthony Santos colaboran en el tema "No Llores", disponible en plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido bachatero Anthony Santos asume la producción de "No Llores", el nuevo sencillo de su hijo, Yordi Saints, disponible desde este 24 de abril a las 8:00 de la noche en plataformas digitales.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el tema representa una colaboración que va más allá del vínculo familiar, al reunir la experiencia de una de las figuras más influyentes de la bachata con el desarrollo artístico de una nueva generación dentro del género.

Yordi Saints presenta este lanzamiento en un momento clave de su carrera, en el que continúa definiendo su propuesta musical. En esta ocasión, lo hace bajo la dirección de su padre en el estudio, quien aporta una visión estructurada desde la producción.

Con una trayectoria que ha incidido en la evolución del género, Anthony Santos imprime en "No Llores" una línea de trabajo que articula elementos tradicionales con una proyección contemporánea, consolidando el enfoque del sencillo.

El intérprete ha venido desarrollando su carrera con presentaciones en la región norte del país, donde ha logrado conectar con el público y afianzar su presencia en la escena musical.

El lanzamiento también incluye una propuesta audiovisual diseñada para su difusión en entornos digitales, en coherencia con la estrategia del sencillo.

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" No Llores " está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y Tidal.

" está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y Tidal. Este proyecto evidencia la continuidad del legado de Anthony Santos dentro de la bachata, ahora desde su rol como productor, acompañando el desarrollo de nuevas voces en el género.