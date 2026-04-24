Mayo de 2026: RD se convierte en escenario de grandes conciertos internacionales y nacionales

Ed Sheeran, Maroon 5 y Laura Pausini, entre los conciertos más esperados de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

La cartelera musical de mayo de 2026 en la República Dominicana presenta una amplia programación de conciertos que reúne a artistas internacionales y locales en distintos escenarios del país, con propuestas que van desde el pop y el rock hasta la bachata, el merengue y los musicales de teatro.

Uno de los eventos más relevantes del mes será la presentación de Maroon 5, pautada para el 1 de mayo en el Anfiteatro Altos de Chavón. La agrupación estadounidense regresa al país como parte de su gira internacional, en un escenario que ha albergado importantes espectáculos musicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/ed-sheeran-2-4a0d276f.jpg Ed Sheeran. (FUENTE EXTERNA)

En esa misma línea, el británico Ed Sheeran se presentará el 9 de mayo en el Estadio Quisqueya con su "Loop Tour", consolidando uno de los conciertos de mayor convocatoria del mes. El espectáculo contará con la participación del artista invitado Diego Jaar.

La agenda internacional también incluye a Laura Pausini, quien actuará el 10 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera, así como al cantautor Álvaro Torres, previsto para el 16 de mayo en Hard Rock Café Santo Domingo.

Durante el mes también se presentará la española Isabel Pantoja, con su gira de aniversario el 23 de mayo en el mismo recinto, mientras que Raphael llevará su tour "Raphaelísimo 2026" el 6 de mayo al Teatro Nacional Eduardo Brito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/kany-garcia-2-daccd32d.jpg Kany García. (FUENTE EXTERNA)

La programación incluye además la participación de Kany García, quien subirá al escenario del Estadio Quisqueya el 30 de mayo, ampliando la presencia de artistas de la música latina contemporánea.

En el ámbito local y urbano, figuran presentaciones de Micro TDH el 8 de mayo y Beret el 5 de mayo, ambos en Hard Rock Café Santo Domingo. A esto se suman propuestas como Mark Poow, Zayas y Zhamira, esta última con su gira "Curita para el corazón tour" el 16 de mayo.

Propuestas dominicanas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/wason-baad211d.jpeg Wason Brazobán. (FUENTE EXTERNA)

La música dominicana también tendrá presencia con Wason Brazobán, quien se presentará el 23 de mayo en Altos de Chavón, y Peña Suazo, programado para el 30 de mayo en Hard Rock Café. Ese mismo día, el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua acogerá un espectáculo con Charlie Aponte, Luis Vargas y Pochy Familia.

En paralelo, la oferta cultural se complementa con producciones teatrales y musicales. El Teatro Nacional Eduardo Brito presentará "Broadway Broadway" el 9 de mayo, mientras que el musical Rent se escenificará los días 1, 2 y 3 de mayo en el Palacio de Bellas Artes.

La diversidad de propuestas, tanto en géneros como en espacios, refleja una agenda cultural activa durante el mes de mayo, con eventos distribuidos principalmente en Santo Domingo y La Romana.

La programación confirma la presencia de artistas internacionales de alto perfil junto a exponentes locales, en un calendario que abarca conciertos masivos, presentaciones íntimas y producciones escénicas.

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