Revelan detalles de la querella contra Aramis Camilo por disputa de catálogo musical

Foto de archivo de Aramis Camilo, quien fue demando por 500 mil dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la querella penal con constitución en actor civil interpuesta contra el artista dominicano Aramis Camilo y la empresa Sunflower Entertainment Company Inc., en un caso vinculado a la administración de derechos de autor.

Según el documento facilitado a Diario Libre y depositado ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional el pasado 22 de abril, la acción legal fue presentada por el abogado José Manuel Herasme en representación de las editoras Discomundo SRL y Mundo Publishing Corp.

En la querella se detalla que la controversia gira en torno a un catálogo de cinco producciones discográficas, cuya gestión habría sido transferida a otra empresa junto a su sello Jamarco Music.

Las entidades demandantes sostienen que dicha transferencia se habría realizado en el contexto de una relación contractual exclusiva que, según afirman, ha estado vigente por más de tres décadas.

En ese sentido, el documento describe el vínculo previo entre las partes y plantea que las decisiones sobre el catálogo habrían generado cuestionamientos sobre la titularidad y administración de los derechos.

Asimismo, la querella señala que las obras en cuestión habrían sido registradas en la Ascap, lo que, de acuerdo con los alegatos, habría tenido efectos en la distribución de regalías. Las empresas estiman que esta situación les habría ocasionado posibles perjuicios económicos y morales, calculados en más de 500 mil dólares.

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El expediente también enumera diversas disposiciones legales que, según los querellantes, podrían estar relacionadas con los hechos denunciados, incluyendo normativas sobre derecho de autor , delitos tecnológicos y responsabilidad civil .

que, según los querellantes, podrían estar relacionadas con los hechos denunciados, incluyendo normativas sobre , delitos tecnológicos y . El caso continúa en fase de evaluación por parte del Ministerio Público, que deberá determinar la procedencia de las acusaciones y los pasos a seguir en el proceso. Hasta el momento, no se ha informado de reacciones públicas por parte de los señalados en la querella.