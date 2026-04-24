×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Poeta Callejero
El Poeta Callejero anuncia concierto "Demasiada Personalidad" con orquesta en vivo

Este formato representa un giro importante en su carrera, ya que ofrecerá un sonido más robusto, dinámico y emocionalmente envolvente

    Expandir imagen
    Las boletas del Poeta Callejero están disponibles a través de TicketMax y será dirigido por Trendia Producciones. (FUENTE EXTERNA)

    El exponente urbano El Poeta Callejero anuncia su regreso a los escenarios con "Demasiada Personalidad", un concierto que tendrá lugar el jueves 28 de mayo, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Cafe Santo Domingo.

    En esta nueva etapa, el artista apuesta por una propuesta escénica distinta, donde por primera vez subirá al escenario acompañado de una orquesta en vivo. Este formato representa un giro importante en su carrera, ya que ofrecerá un sonido más robusto, dinámico y emocionalmente envolvente.

    "Demasiada Personalidad" no solo da nombre al concierto, sino que define el concepto del espectáculo, con una narrativa artística que resalta la autenticidad, evolución y esencia del intérprete; con una puesta en escena cuidada, con arreglos musicales renovados y una interacción más directa con el público, indica una nota de prensa.

    El repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de su trayectoria, entre ellos "Bonita Bonita", que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, así como "10 Mujeres", "Un Loco Como Yo" y otros éxitos que han marcado su carrera.

    Las boletas están disponibles a través de TicketMax y será dirigido por Trendia Producciones.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.