El Poeta Callejero anuncia concierto "Demasiada Personalidad" con orquesta en vivo
El exponente urbano El Poeta Callejero anuncia su regreso a los escenarios con "Demasiada Personalidad", un concierto que tendrá lugar el jueves 28 de mayo, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Cafe Santo Domingo.
En esta nueva etapa, el artista apuesta por una propuesta escénica distinta, donde por primera vez subirá al escenario acompañado de una orquesta en vivo. Este formato representa un giro importante en su carrera, ya que ofrecerá un sonido más robusto, dinámico y emocionalmente envolvente.
"Demasiada Personalidad" no solo da nombre al concierto, sino que define el concepto del espectáculo, con una narrativa artística que resalta la autenticidad, evolución y esencia del intérprete; con una puesta en escena cuidada, con arreglos musicales renovados y una interacción más directa con el público, indica una nota de prensa.
El repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de su trayectoria, entre ellos "Bonita Bonita", que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, así como "10 Mujeres", "Un Loco Como Yo" y otros éxitos que han marcado su carrera.
Las boletas están disponibles a través de TicketMax y será dirigido por Trendia Producciones.