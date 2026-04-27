Héctor Acosta "El Torito" es reconocido por el Senado de Puerto Rico por sus 36 años de trayectoria

El senador dominicano y artista Héctor Acosta "El Torito" recibe una Moción de Felicitación del Senado de Puerto Rico de manos del portavoz de la mayoría, Gregorio Matías, en reconocimiento a sus 36 años de trayectoria musical y su labor pública. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido artista y senador dominicano Héctor Acosta "El Torito" fue distinguido por el Senado de Puerto Rico con una Moción de Felicitación en reconocimiento a sus 36 años de destacada trayectoria en la música, así como por su contribución cultural, social y pública en favor de las comunidades del Caribe.

El acto tuvo lugar el pasado miércoles en la oficina del portavoz de la mayoría del Senado puertorriqueño, Gregorio Matías, quien encabezó el encuentro en el marco de un espacio de diálogo orientado al intercambio de propuestas en beneficio de Puerto Rico y la República Dominicana.

Durante la ceremonia, Matías hizo entrega formal de la resolución aprobada por el Senado el pasado 20 de abril de 2026, mediante la cual se exalta la carrera artística de Acosta y su compromiso con las causas sociales, así como su rol como representante de la provincia Monseñor Nouel en el Congreso dominicano.

El legislador puertorriqueño destacó tanto la faceta artística como la vocación de servicio del intérprete, subrayando su sensibilidad hacia las poblaciones más vulnerables y su enfoque en la justicia social. Asimismo, valoró su visión política centrada en la atención a las necesidades ciudadanas por encima de las diferencias partidistas.

Por su parte, Héctor Acosta agradeció el reconocimiento y reiteró su compromiso con el servicio público, enfatizando que la función de un funcionario electo debe estar guiada por la equidad y la atención a los sectores más necesitados.

El artista recordó su labor legislativa iniciada en 2020 y su reciente reelección, reafirmando su intención de continuar impulsando iniciativas en favor de su provincia y del país.

De acuerdo con medios boricuas, en el encuentro también se abordaron temas de interés regional, entre ellos propuestas orientadas a fortalecer la seguridad pública, modernizar los sistemas de información gubernamental y mejorar la eficiencia de los servicios estatales.

De igual forma, se discutió la necesidad de establecer marcos regulatorios para el uso de la inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar su desarrollo ético y seguro.

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El reconocimiento se enmarca en la cercanía del concierto que "El Torito" ofrecerá el próximo 23 de mayo en el Coca Cola Music Hall, donde volverá a reencontrarse con su público en Puerto Rico.