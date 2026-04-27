Manerra llena de magia el parque Colón con una noche inolvidable en la Zona Colonial

Manerra reunió a cientos de personas en la Zona Colonial en un concierto donde sus canciones coreadas de principio a fin. ( FUENTE EXTERNA )

El histórico parque Colón fue testigo de una noche mágica cargada de emociones con un viaje musical a través del extraordinario repertorio de Manerra.

Lleno total

En solo minutos se agotaron los asientos y cientos de personas se quedaron de pie para unirse a esta noche que superó todas las expectativas.

"Cantar aquí es algo que nos llena de emoción el corazón, un sueño que se hizo realidad, una ilusión que se materializó. Es un momento surreal cantar "Bachata colonial" justo aquí, siete años después en este lugar tan especial al lado de la Catedral, donde todo comenzó. Estamos felices de estar frente al mejor público del mundo, los amo", expresó Manerra visiblemente emocionado.

Junto a su banda, Manerra insufló el ambiente de alegría y puro amor la noche del domingo 19 de abril en un escenario lleno de historia en el epicentro del Nuevo Mundo.

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La lluvia no impidió que cientos de personas bailaran y corearan las canciones del cantautor, creando así una atmósfera de complicidad inigualable al momento de interpretar su emblemática "Bachata colonial".

Manerra se encuentra en medio de su tour "Tierra bendita" y sigue recorriendo el país llevando sus canciones con su estilo único, su evidente sencillez e indiscutible cercanía a su público.

Una carrera de fondo

Manerra ha construido en pocos años una identidad propia como cantautor, compositor, arreglista y productor dominicano, explorando cruces sonoros y ritmos globales que dan forma a una propuesta fresca y singular.

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Manerra ha consolidado una ascendente trayectoria que incluye su inclusión en la prestigiosa lista Los más creativos de 2022 de la revista Forbes, junto a figuras como Juan Luis Guerra, Michel Camilo y Soledad Álvarez.

Además, ha sido nominado en cuatro categorías de los Premios Soberano entre 2022 y 2024, obteniendo el galardón como Revelación del Año. C

on letras sensibles y melodías envolventes, sigue afianzándose como una de las propuestas emergentes más sólidas de la música dominicana.