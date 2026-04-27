Pavel Núñez y Transfusión inauguran "Cultura Pop" con concierto en Hard Rock Café

El cantautor Pavel Núñez en escena junto a la banda Transfusión. ( FUENTE EXTERNA )

La escena musical dominicana vivió este viernes 24 de abril el lanzamiento de "Cultura Pop", una plataforma artística que debutó en el Hard Rock Café Santo Domingo con la participación del cantautor Pavel Núñez y la banda Transfusión.

El evento contó con una alta asistencia de público y marcó el inicio de una propuesta concebida como espacio de encuentro y colaboración entre artistas dominicanos.

Bajo la producción de Fiora Cruz Carretero, de Concepto Atariva SDQ, la noche inició con la participación de King Plaza.

Luego subió al escenario Transfusión, que presentó un repertorio con temas como "Yo me doy", "Déjame seguirte", "Vamo´ a fluir", "Dulce mujer", "Tú sigues siendo todo", "Noche de leyenda", "El pasito", "Me late", "Quiero salir contigo esta noche" y "Mujer mujer".

Uno de los momentos destacados fue la interpretación de "Hoy me doy cuenta", en una versión adaptada y con la participación de Pavel Núñez. También interpretaron juntos "Quiero salir contigo esta noche".

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La banda, liderada por Héctor Aníbal Estrella, junto a Rigo Zapata, Alfio Lora, Jean Pimentel y Ronny, presentó esta nueva etapa en su carrera.

Tras una transición visual, Pavel Núñez subió al escenario y presentó el concepto del proyecto como una plataforma abierta a futuras colaboraciones musicales.

Acompañado por su banda El Corredor de la 27, interpretó temas como "Marola", "Paso a paso", "Bethania", "Canción de cuna", "Agonizando", "Sin ti es mejor", "Santiago de frente", "Soñar despierto", "Como ayer", "Dime si lo ves", "Ando buscando un amor", "Viene gente", "Qué será de ti" y cerró con "Te di".

Durante el evento, Núñez agradeció al público y a los patrocinadores, entre ellos Claro Dominicana, Banco de Reservas de la República Dominicana, Rental Vision y Periódico Hoy, bajo la producción de Atariva SD.

El artista expresó su satisfacción por la respuesta del público y destacó el origen del proyecto junto a Héctor Aníbal.

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Como próximos pasos , se anunció la intención de llevar el concierto a Santiago de los Caballeros y, posteriormente, a Nueva York .

, se anunció la intención de llevar el concierto a y, posteriormente, a . "Cultura Pop" se plantea como un concepto abierto que permitirá la participación de otros artistas en futuras ediciones.

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