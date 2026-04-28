El Conjunto Quisqueya lanza nueva versión del merengue "Mi viejo Papá"

Integrantes del Conjunto Quisqueya durante una presentación. El grupo, que acaba de lanzar el merengue "Mi viejo Papá", fue fundado por Javish Victoria, Chucky Acosta, Adib Melgen y Aneudi Díaz. ( FUENTE EXTERNA )

El Conjunto Quisqueya presentó el merengue "Mi viejo papá", interpretado por Javish Victoria y con arreglos de Chucky Acosta, director de la agrupación.

El tema había sido grabado anteriormente en versión bolero en el álbum A mamá y a papá. En esta nueva versión, la canción se adapta al formato de merengue, manteniendo la línea musical del grupo.

De acuerdo con Amable Valenzuela, la agrupación busca continuar con la grabación de nuevos temas como parte de su actividad musical.

La canción está dedicada a los padres y forma parte de una producción discográfica que será publicada en el mercado nacional e internacional. El proyecto incluye la realización de un audiovisual.

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El Conjunto Quisqueya fue fundado por Javish Victoria, Chucky Acosta, Adib Melgen y Aneudi Díaz.

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Actualmente, la agrupación está integrada por Acosta, Victoria, Melgen, el trompetista Elías Santana y los cantantes Jacinto Gantier y Wilson Pichardo.