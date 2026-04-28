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Manny Cruz obtiene disco de oro
Manny Cruz obtiene disco de oro

Manny Cruz obtiene disco de oro por "Las puertas del cielo", su tema junto a Anthony Santos

La bachata recibe reconocimiento de la RIAA Latin en los Estados Unidos por su desempeño en ventas, reproducciones y consumo digital

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    Manny Cruz obtiene disco de oro por "Las puertas del cielo", su tema junto a Anthony Santos
    Manny Cruz celebra que ha recibido una certificación de oro por "Las puertas del cielo", tema interpretado junto a Anthony Santos. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor dominicano Manny Cruz recibió la certificación de disco de oro por el sencillo Las puertas del cielo, interpretado junto a Anthony Santos.

    El reconocimiento fue otorgado por la Recording Industry Association of America y se basa en el volumen de unidades certificadas, que incluye ventas físicas, descargas digitales, reproducciones en plataformas de streaming y consumo dentro del mercado estadounidense.

    Según explicó el artista, la canción fue concebida con la intención de realizar una colaboración con Anthony Santos. "Escribí esta canción pensando en cantarla junto a Anthony Santos. Primero se dio la colaboración y luego la certificación. Este proceso confirma la importancia de trabajar de manera constante y esperar los resultados", expresó.

    El tema es una bachata que aborda el desamor, la traición y el arrepentimiento, combinando elementos del estilo de Manny Cruz con la línea musical de Santos. La canción fue producida por Antonio González, distribuida por la empresa La Oreja Media y forma parte del álbum Love Dance Merengue.

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    • En términos de desempeño, el sencillo se posicionó entre los diez primeros lugares del listado Tropical Airplay y ha tenido circulación en plataformas digitales, así como difusión en Estados Unidos y la República Dominicana. El video oficial supera los cinco millones de reproducciones en YouTube.
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