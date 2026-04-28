Romeo Santos en la élite: The New York Times lo incluye entre los mejores compositores vivos de EEUU

Romeo Santos, "El Rey de la Bachata", es el único artista de origen dominicano incluido en la lista de los 30 mejores compositores vivos de Estados Unidos según The New York Times. ( FUENTE EXTERNA )

The New York Times publicó este martes su lista "The 30 Greatest Living American Songwriters", una selección elaborada por influyentes críticos musicales como Jon Pareles y Jon Caramanica, que destaca a los compositores más trascendentales de la actualidad.

Entre los nombres que integran este selecto grupo resalta Romeo Santos, quien se consolida como el único artista de origen dominicano presente en el listado. Su inclusión lo coloca al nivel de figuras históricas como Bob Dylan, Joni Mitchell, Stevie Wonder, Paul McCartney y Bruce Springsteen.

Santos, conocido como el "Rey de la Bachata", ha construido una carrera basada en letras cargadas de pasión, desamor y narrativa urbana, elementos que han definido su estilo y lo han convertido en uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Nacido en el Bronx, inició su camino musical con el grupo Los Tinellers, que más tarde evolucionaría a Aventura, agrupación con la que alcanzó fama internacional.

A lo largo de su trayectoria, el artista ha sido responsable de una extensa lista de éxitos que han marcado generaciones. Temas como Obsesión, Hermanita, La boda, Ella y yo, Los infieles y Propuesta indecente reflejan su capacidad para contar historias que conectan con el público a nivel global.

La lista reconoce no solo el éxito comercial, sino también la profundidad lírica y la innovación de los artistas seleccionados. En ese sentido, Romeo Santos ha logrado transformar la bachata, un género tradicional dominicano, en un fenómeno internacional, sin perder su esencia.

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Lo que destacó el medio estadounidense

El impacto de Romeo Santos en la música latina contemporánea va mucho más allá de los éxitos comerciales. Considerado uno de los compositores más influyentes de su generación, el llamado "Rey de la Bachata" transformó un género tradicional en un fenómeno global, sin ceder su esencia.

Su historia despegó como líder de Aventura, agrupación que marcó un antes y un después con el tema Obsesión. Esta balada, incluida en el álbum We Broke the Rules, no solo se convirtió en un éxito internacional, sino que simbolizó una ruptura con las estructuras clásicas de la bachata, integrando influencias del hip-hop, R&B y el pop.

Antes de ese fenómeno, la bachata, originaria de la República Dominicana y vinculada a sectores populares desde la década de 1960, tenía una proyección limitada. Sin embargo, la visión de Santos, criado en el Bronx, permitió que el género dialogara con corrientes globales, sentando las bases para el auge de la música latina en el mercado internacional.

Lejos de adaptarse a las reglas del mainstream, artistas de talla mundial como Usher y Drake han incursionado en su universo musical, colaborando en temas como "Promise" y "Odio", respectivamente. Más que concesiones, estas participaciones han sido interpretadas como homenajes al estilo y liderazgo creativo de Santos.

El también cantante Prince Royce ha destacado la influencia del artista en la evolución del género, resaltando su capacidad para romper esquemas narrativos y musicales. Según Royce, las composiciones de Santos no se limitan a historias de amor, sino que exploran problemáticas sociales y estructuras poco convencionales, con cambios constantes en melodía, acordes y narrativa.

A lo largo de su carrera, Romeo Santos ha demostrado que la bachata puede reinventarse sin perder su identidad, consolidándose como una figura clave en la internacionalización de la música latina.