Beret se presentará por primera vez en República Dominicana con "Lo bello y lo roto Tour 2026"

Beret durante una de sus presentaciones internacionales, previo a su concierto en Santo Domingo el próximo 5 de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor español Beret se presentará por primera vez en República Dominicana el próximo 5 de mayo, como parte de su gira internacional "Lo bello y lo roto Tour 2026", que incluye varias ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

El concierto tendrá lugar en el Hard Rock Cafe Santo Domingo Blue Mall, bajo la producción local de Big Star. La propuesta forma parte de un formato reducido con capacidad limitada.

Originario de Sevilla, Beret ha desarrollado una carrera dentro del pop y la música urbana, con una propuesta que combina elementos melódicos y letras centradas en experiencias personales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-26-at-112423-am-404925c6.jpeg Beret en una imagen de archivo.

Entre sus temas más conocidos se encuentran "Lo siento", "Si por mí fuera", "Me llama" y "Porfa no te vayas", que acumulan amplia difusión en plataformas digitales.

El espectáculo incluirá un recorrido por parte de su repertorio anterior y las canciones de su más reciente etapa artística, en un formato enfocado en la interpretación en vivo.

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Las boletas están disponibles a través de la plataforma Smart Ticket y en puntos de venta autorizados.