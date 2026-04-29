×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Beret se presentará por primera vez en República Dominicana
Beret se presentará por primera vez en República Dominicana

Beret se presentará por primera vez en República Dominicana con "Lo bello y lo roto Tour 2026"

El cantautor español ofrecerá un concierto en Santo Domingo el 5 de mayo como parte de su recorrido internacional por Latinoamérica y Estados Unidos

    Expandir imagen
    Beret se presentará por primera vez en República Dominicana con Lo bello y lo roto Tour 2026
    Beret durante una de sus presentaciones internacionales, previo a su concierto en Santo Domingo el próximo 5 de mayo. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor español Beret se presentará por primera vez en República Dominicana el próximo 5 de mayo, como parte de su gira internacional "Lo bello y lo roto Tour 2026", que incluye varias ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

    El concierto tendrá lugar en el Hard Rock Cafe Santo Domingo Blue Mall, bajo la producción local de Big Star. La propuesta forma parte de un formato reducido con capacidad limitada.

    Originario de Sevilla, Beret ha desarrollado una carrera dentro del pop y la música urbana, con una propuesta que combina elementos melódicos y letras centradas en experiencias personales.

    Expandir imagen
    Infografía
    Beret en una imagen de archivo.

    Entre sus temas más conocidos se encuentran "Lo siento", "Si por mí fuera", "Me llama" y "Porfa no te vayas", que acumulan amplia difusión en plataformas digitales.

    El espectáculo incluirá un recorrido por parte de su repertorio anterior y las canciones de su más reciente etapa artística, en un formato enfocado en la interpretación en vivo.

    RELACIONADAS

    Más

    • Las boletas están disponibles a través de la plataforma Smart Ticket y en puntos de venta autorizados.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.