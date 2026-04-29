Así suena "Oh Oh", lo más reciente de Chimbala

El exponente urbano dominicano Chimbala lanzó "Oh Oh", un dembow diseñado para activar tanto las pistas de baile como las plataformas digitales, reafirmando su lugar como uno de los creadores más consistentes de hits dentro del movimiento.

En este sencillo, Chimbala se une nuevamente al productor B-One para construir una propuesta contagiosa. "Oh Oh" se apoya en un hook vocal minimalista pero adictivo, pensado para quedarse en la memoria desde la primera escucha y escalar de forma orgánica en formatos cortos como TikTok y Reels.

La producción apuesta por llevar el dembow a una dimensión más amplia: un bajo limpio y contundente sostiene el ritmo mientras los arreglos de vientos aportan una sensación festiva y expansiva, cercana a la energía de un himno de estadio.

Este enfoque convierte el track en una pieza versátil, capaz de funcionar tanto en la discoteca como en escenarios de celebración masiva.

Inspirado en la emoción colectiva de los grandes eventos especialmente el fútbol,"Oh Oh" captura ese instante donde la música, la euforia y la comunidad se encuentran. Es un tema que no solo se escucha: se corea, se baila y se comparte.

Trayectoria

Con una trayectoria marcada por la viralidad y la conexión con la calle, Chimbala se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del dembow dominicano. Su capacidad para transformar ritmos locales en fenómenos globales lo ha llevado a colaborar con nombres como Justin Quiles, Farruko y Zion & Lennox.

Más allá de los números, su propuesta ha sido clave en la evolución del género, integrando elementos del mambo y sonidos tropicales en una narrativa que sigue expandiendo el alcance del dembow a nuevas audiencias.

"Oh Oh" ya está disponible en todas las plataformas digitales.

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