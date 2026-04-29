Denuncian uso indebido del legado artístico de Dharío Primero

Dharío Primero en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El abogado Osvaldo Domínguez alertó sobre la circulación de informaciones presuntamente falsas relacionadas con el legado del baladista dominicano Darío Ortiz de la Hoz, conocido en el mundo artístico como Dharío Primero.

Domínguez, quien habló en representación de los descendientes del artista, hizo la exhortación debido a que en diversas plataformas han sido difundidos comunicados atribuidos a supuestos representantes vinculados a la entidad RR Entertainment Music, los cuales, según señala, contienen afirmaciones que no se corresponden con la realidad.

Sostuvo que la representación, administración y disposición del legado del cantante corresponde exclusivamente a su descendiente, Robert Ortiz.

Dijo que su representado (Rober Ortiz) tras el fallecimiento del artista en mayo de 2025, fue designado en octubre de ese mismo año por un tribunal estadounidense como único representante legal del patrimonio, con plena autoridad sobre sus obras, derechos y bienes.

El jurista expresó sobre la existencia de un testamento formal registrado en Estados Unidos, en el que se establece la desheredación de varias personas, entre ellas Raphael Primero, Darío Ortiz Jr. y Ranphys Ortiz, quienes, de acuerdo con el togado, no tendrían derechos sobre el legado.

Advirtió que cualquier acción o declaración pública realizada por estas personas constituiría una "falsa calidad de representación".

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Domínguez indicó además que la difusión reiterada de informaciones falsas podría configurar delitos como difamación y falsedad en declaraciones públicas, por lo que no descartan emprender acciones legales tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

El abogado recordó que el propio Dharío Primero denunció en vida, a través de sus redes sociales, que sus hijos Ranphys Ortiz y Raphael Ortiz se estaban apropiando ilícitamente de sus obras y de su nombre artístico sin autorización, denuncias que, según afirmó, fueron reiteradas en varias ocasiones, incluyendo un video publicado en agosto de 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/huhu-555457f5.jpg Dhario Primero en imágenes de archivo.

Osvaldo Domínguez destacó que no existe decisión judicial que otorgue derechos sobre el legado del artista a las personas señaladas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/dhario-primero-5178bc0e.jpg Dharío Primero.

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Aseguró que las alegaciones sobre supuestos contratos del año 2008 y un presunto fallo judicial emitido en enero de 2026 a favor de terceros han sido rechazadas por la familia y su representación legal.