Elena Rose disfruta su estadía en RD y de su sancocho: el mejor que he comido en toda mi vida

Elena Rose junto a su mascota en una playa de República Dominicana. ( @ELENAROSE )

La cantautora venezolana Elena Rose extendió su estadía en República Dominicana tras su presentación en Santo Domingo, donde aprovechó varios días para descansar junto a su familia y recorrer distintos espacios del país.

Durante su visita, la intérprete disfrutó de playas dominicanas, momentos en la piscina del hotel donde se hospedó y de la gastronomía local. En especial, destacó su experiencia con un sancocho que probó durante su estancia.

En sus redes sociales expresó: “Diana cocinó el mejor sancocho que he comido en toda mi vida. Mi familia, ese sancocho y el mar de RD me recargaron el alma. Gracias papá Dios”, su opinión sobre el plato típico criollo fue compartida por muchos de sus seguidores.

"Yo he probado ese sancocho y doy fe que es de los mejores de la vida", dijo la también cantante Annasofia, en respuesta a su publicación.

Acompñada de una gran sonrisa y su mascota, la artista aprovechó el viaje para pasar tiempo en familia y descansar tras su agenda de presentaciones.

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Su visita ocurre luego de su concierto en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, como parte de su gira internacional “Alma Tour”, donde se presentó por primera vez en el país ante un público que llenó el recinto.