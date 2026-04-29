Éxodo Lirical se consagra campeón de FMS Caribe 2026

Este doble reconocimiento marca un momento clave en la carrera de Éxodo Lirical. ( FUENTE EXTERNA )

El freestyler dominicano Éxodo Lirical continúa elevando el nombre de la República Dominicana en la escena internacional tras consagrarse campeón de FMS Caribe y alcanzar el subcampeonato en la FMS Internacional 2026, uno de los circuitos más competitivos del freestyle en español.

Con un desempeño sólido, estratégico y cargado de recursos líricos, Éxodo logró imponerse en la región del Caribe, reafirmando su dominio en la escena, para luego enfrentarse a la élite global en una competencia donde volvió a demostrar su capacidad de adaptación, lectura del rival y consistencia sobre el escenario.

Este doble reconocimiento marca un momento clave en su carrera, posicionándolo como uno de los exponentes más completos del circuito actual y consolidando su presencia entre los mejores freestylers del mundo.

Más allá del resultado, su evolución responde a un proceso de formación y disciplina que ha tenido como plataforma fundamental a Red Bull Batalla, competencia en la que se ha coronado tetracampeón nacional y desde donde ha proyectado su talento hacia escenarios internacionales.

El desempeño de Éxodo en FMS Internacional 2026 es la continuidad de una trayectoria construida con consistencia, donde cada escenario ha sido parte de un crecimiento sostenido que hoy rinde frutos a escala global.

Con este logro, República Dominicana reafirma su lugar dentro del mapa del freestyle hispanohablante, mientras Éxodo Lirical continúa escribiendo una historia que trasciende ligas, formatos y fronteras, representando con firmeza a toda una generación de talento impulsado desde la escena local hacia el mundo.