Roger Zayas: “Esta bachata nació de un lugar muy profundo en mi corazón”

Roger Zayas, vocalista y miembro fundador de la banda 440, lanza "Me enamoras", su nuevo tema en solitario. ( ALEJANDRO NUÑEZ FRÓMETA )

El cantante y compositor Roger Zayas continúa su apuesta en solitario y esta vez da continuidad a su agenda artística con la grabación de la bachata “Me enamoras”, una canción en la que reafirma su compromiso con la calidad, cuyo estreno está pautado para este viernes de mayo en todas las plataformas digitales.

Zayas, vocalista de la banda 440 y miembro fundador de la agrupación que lidera el maestro Juan Luis Guerra, compartió detalles de su más reciente trabajo musical en una entrevista concedida a Diario Libre.

—Roger, cuéntanos un poco de este trabajo.

Esta bachata se llama Me enamoras y nació de un lugar muy profundo en mi corazón, de mucho amor, inspirado por un gran amor que tenía en el momento y que había perdido.

Pero me dejó esa semillita de ese sentimiento que hace tiempo yo no sentía y me sacó de un lugar muy oscuro en el que yo me encontraba.

En ese momento, inspirado en ese amor, pude escribir un montón de canciones. Y Me enamoras es la primera muestra de esa etapa de mi vida, vamos a decir, que valoro muchísimo ahora porque me dejó muchas cosas buenas.

El tema tiene una inspiración musical en “Till There Was You”, de los Beatles, una canción con la que siempre bromeamos diciendo que fue la primera bachata, porque si le pones un buen gozo, suena a una bachata pura.

—A nivel musical, ¿el arreglo es tuyo? ¿Quiénes te acompañaron?

La letra y la música son míos, como siempre; el arreglo de la producción conjunta conmigo es de Dani Barón, que me produjo el álbum anterior. Un gran talento venezolano, un tipo de una estrella.

Yo tengo un matrimonio con él que de ahí no me saca nadie porque tenemos los mismos códigos y las cosas que yo le pido, él me las interpreta exactamente como yo las quiero y las siento.

Dani es un tipo con una trayectoria increíble, desde los 20 años ya le estaba haciendo arreglos a Wacko, la banda histórica de Venezuela, que es como decir Johnny Ventura aquí.

Es un tipo muy joven, con unos códigos armónicos muy avanzados, pero también con mucho tigueraje de calle. Nos hemos identificado muy bien y estamos coproduciendo la parte que trabaja él allá en Caracas.

Yo trabajo la parte de aquí grabando las percusiones, la bombilla, los coros, junto con mi hermano de infancia (de otra madre), Alex Mansilla, quien ciegamente siempre ha colaborado conmigo, con su estudio, montando teclados, montando guitarras de 12 cuerdas.

Obviamente en la percusión, está mi familia, Johnny De la Cruz (Chocolate), Rafael Carrasco en la güira, en los merengues está Luis Mujica también, mi querida Janina Rosado, cuando empieza a grabar los merengues en el piano.

Siempre todo en familia y con gente que ante todo sea mejor que tú, te hagan quedar bien y te hagan sonar bien.

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—Esta aventura independiente te lleva a otros escenarios, independientemente de 440. Te obliga a mantenerte activo, a desarrollar a través de plataformas digitales una estrategia propia, ¿cómo vas todo eso?

Bueno, estos códigos modernos ahora hay que aprenderlos. Ayer hablaba con una amiga sobre eso mismo, de que uno no se puede quedar atrás, lamentablemente el lenguaje ha cambiado, no solamente en las plataformas digitales, sino en la forma de promocionar también.

Antes dependías del trabajo que hiciera una disquera, tenías que lanzarte a hacer mucha promoción, radio, televisión; ahora todo está a nivel de un clic en tu teléfono, pero tienes que manejar esos códigos también, es fácil, pero también hay gente que te puede asesorar, ayudar o colaborar en ese sentido.

Sí me ilusiona muchísimo hacerlo, porque toda la vida, desde hace ya 42 años que estoy en 440, dependía del trabajo y las ideas de lo que quisiera hacer Juan Luis Guerra.

Esto es ya más personal, ya depende de mí, tengo que meterle las ganas en el trabajo, y lo estamos haciendo de la mano de La Oreja Media de nuevo, la distribuidora a nivel de plataformas digitales.

—Roger, ¿esta bachata tendrá su acompañamiento visual?

Sí, estoy trabajando con Robin Paredes, que editó mi video de Consuelo, tratando también de mantenernos al día con la tecnología de hoy en día y la inteligencia artificial.

De hecho el arte de este sencillo lo concebí y lo hice yo mismo con IA, tomando una foto mía y dándole los prompts.

Está muy chulo, parece que lo hubiera hecho en la zona, hay gente que me ha preguntado qué calle de la zona es esa, que está tan bien iluminada, y yo: ‘no, eso no existe’, ese es mi mundo, vamos a decir.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/roger-zayas2-cb2580f7.jpeg El compositor y cantante Roger Zayas. (ALEJANDRO NUÑEZ FRÓMETA)

"El tema está inspirado musicalmente en uno de los Beatles, que tiene esa influencia armónica " Roger Zayas Cantante y compositor “

—El de la IA es un tema que está también en el debate, porque hay muchos retos, en el periodismo, el arte, la ciencia, ¿cómo ves todo este cambio?

Desde que esto salió y abordó el mundo del arte, yo inmediatamente vi los peligros y los beneficios. Creo que, como en todo, hay que tomar y dejar.

En el lado de la música, programas como Suno están barriendo, bateando durísimo, pero el que se lleva de eso se vuelve loco, porque te hace cosas tan perfectas que en mi humilde opinión le falta un poco de alma.

Pero al mismo tiempo creo que es una buena herramienta para trabajo, para ideas, para desarrollar cosas en las que no estés muy claro. Pero de ahí a subir música hecha absolutamente con inteligencia artificial, me parece que es hacer trampa, no es real.

Hay mucha gente que se está lucrando de eso y las plataformas digitales han empezado a retirar ese material.

Hay un caso muy sonado en estos días de un elemento que, ayudado por bots, promocionó cientos y cientos de canciones que subía a diario; simplemente le daba el prompt a una inteligencia artificial de la letra, otro le ponía esa letra y le hacía la música, y el sueldo subía.

Tú puedes hacer 10, 15, 20 canciones al día de esa manera, pero no es real.

¿A quién van esos royalties? Nadie puede cobrar por algo que no hizo. El tipo se metió 8 millones de dólares en el bolsillo, pero lo descubrieron y tuvieron que retirar toda esa música, quitarlo del medio y creo que hasta preso cayó porque eso es una forma de fraude.

Tenemos que saber hasta dónde lo llevamos. Como herramienta de ideas te ayuda muchísimo, pero de ahí a tomar lo que no te dé, buscarte un copista que te haga esos papeles e interpretarlo como que el arreglo es tuyo, eso es falso.

—Antes de entrar a la entrevista comentábamos la dificultad que enfrenta un artista independiente para gestionar una carrera, ¿cuán difícil ha sido este tramo para ti, Roger?

Bueno, partir, como decías hace un rato, de una banda que tiene toda una trayectoria larguísima a, de repente en estos tiempos, salir solo, siendo como llaman un artista indie, independiente, se complica hasta cierto punto, porque la gana y el trabajo están ahí.

Pero tienes que hacerte de un equipo, un personal que te meta mano, precisamente por esos nuevos códigos que hablábamos, que te ayuden a la promoción, a llevar las cosas por donde tienen que irse, porque el mundo ha cambiado completamente.

Yo me lancé porque tenía muy claro que tenía que hacer el trabajo y tenía que fajarme. Tiré Consuelo primero, no salí inmediatamente a la calle, porque entiendo que con un solo EP no puedo salir a la calle a tocar, tengo que hacer un repertorio.

No voy a salir con un repertorio de 6 o 7 canciones mías, 2 o 3 de 440, y luego covers, no me parece bien. Pero ya con dos EPs, ya vendrá más adelante el proyecto de tener una banda, tirarme a la calle y hacerlo, era el proyecto inicial.

—¿Cuál es tu lectura del ecosistema artístico en República Dominicana en este momento?

En términos generales lo veo positivo, principalmente una gran cantidad de la nueva generación se está preocupando por mantener nuestro merengue vivo, están haciendo merengues chulísimos.

Y tomamos gente como Manny Cruz, Techy Fatule, la misma Covi Quintana, que tuvo una idea genial al agarrar todas sus baladas y llevarlas a merengue y bachata, y ha dado un palazo.

La fui a ver a Casa de Teatro y me encantó lo que vi en ella, y ahora mismo está de gira por muchos países de Latinoamérica.

Es gente que se está preocupando por hacer un trabajo digno. Alex Ferreira tiene años dedicado a México, y ni hablar de Vicente García, que es el niño mimado de nosotros.

Estamos en buenas manos, creo que los síntomas están muy bien, para que podamos partir de ahí y seguir subiendo.

Y si nos vamos a lo que es la parte de la educación, si tomamos programas como el de Berklee en Santo Domingo, la cantidad de músicos que están saliendo de ahí, es una cosa que de verdad te alegra porque viene una calidad de músico que no teníamos antes.

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