Saymon Díaz impulsa una semana histórica de conciertos en RD y apuesta por transformar el sector

Saymon Díaz se reunió con la prensa de espectáculos y habló de los conciertos de Maroon 5, Ed Sheeran y Laura Pausini, entre otros temas. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario artístico Saymon Díaz sostuvo una reunión con la prensa de espectáculos en la que abordó varios temas clave sobre la industria del entretenimiento en República Dominicana, en medio de una de las semanas más intensas de conciertos en el país.

Este jueves arranca una de las semanas más activas en la historia reciente de los espectáculos en República Dominicana.

El viernes 1 de mayo, el Anfiteatro Altos de Chavón, en Casa de Campo, recibirá a Maroon 5. El sábado 9, Ed Sheeran se presentará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Y el domingo 10, Laura Pausini cerrará la trilogía en la Arena Santo Domingo. Detrás de los tres eventos está el mismo nombre: Saymon Díaz, de SD Concerts.

Maroon 5, una deuda saldada

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Maroon 5, la icónica banda pop-rock originaria de Los Ángeles, llegará este viernes al Anfiteatro Altos de Chavón con un repertorio que incluye himnos generacionales como This Love, She Will Be Loved, Sugar, Memories y Moves Like Jagger.

No es la primera vez que Díaz intenta traerlos.

En 2022, la empresa SD Concerts anunció la cancelación de los conciertos que protagonizaría la banda en el Estadio Quisqueya y en el Hard Rock Hotel Punta Cana, en marzo y abril de ese año, debido a circunstancias fuera del control de la agrupación. Era la segunda cancelación consecutiva. Esta vez, la espera terminó.

El Anfiteatro de Altos de Chavón, con capacidad para 5,000 personas y que recuerda al teatro de Epidaurus en Grecia, fue inaugurado en 1982 por Frank Sinatra con el “Concierto para las Américas”, en el que también participó Carlos Santana. Cuatro décadas después, Maroon 5 será otra página en esa historia.

Ed Sheeran, el “call play” del año

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Para Saymon Díaz, el evento que define la temporada no es Maroon 5, sino Ed Sheeran.

“Me atrevo a decir que será una puesta en escena extraordinaria. A nivel de música anglosajona, ese es el ‘call play’ de este año o de los últimos dos años”, afirmó.

El artista británico se presentará el 9 de mayo en el Estadio Quisqueya con su Loop Tour, consolidando uno de los conciertos de mayor convocatoria del mes. Lo que distingue este espectáculo es su formato: Sheeran actúa solo en escena, construyendo en tiempo real las capas musicales mediante loops y samples.

“Es un concierto para ir con la familia entera. Es una experiencia especial. Como pasó con Coldplay, mucha gente se va a arrepentir si no va con sus hijos, inclusive con niños”, dijo.

Traer a Sheeran no fue sencillo. Díaz explicó que el logro fue posible gracias al promotor Phil Rodríguez, quien maneja la gira del artista en la región.

“Coldplay no fue a Puerto Rico porque no había un estadio adecuado. Ellos solo tocan donde hay infraestructura. En ese caso, la clave fue recordarles la conexión que tenían con República Dominicana”, añadió.

Laura Pausini: entradas agotadas en tiempo récord

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La superestrella italiana Laura Pausini, una de las voces más influyentes de la música latina y europea, regresa a la República Dominicana para ofrecer un concierto único el próximo 10 de mayo de 2026 en El Óvalo, prometiendo una noche cargada de emoción, grandes éxitos y una puesta en escena de primer nivel.

La artista se presentará en el marco de su gira Yo Canto World Tour, marcando su regreso al país tras 14 años de ausencia.

Su última presentación fue en febrero de 2012, cuando llenó el Palacio de los Deportes con su tour Inédito. Antes, en 2009, lo hizo con Primavera anticipada.

Los boletos, disponibles a través de Tuboleta, oscilaron entre RD$4,560 y RD$20,000. La producción local está a cargo de SD Concerts.

La demanda fue tan alta que Díaz evaluó abrir una segunda función, pero las limitaciones del recinto lo impidieron. “Va a haber una solución muy pronto”, adelantó.

Pausini acumula un Globo de Oro, nominaciones a los Óscar y Emmy, y más de 75 millones de discos vendidos. Su más reciente producción incluye versiones de canciones de Bad Bunny y Joan Sebastián.

El costo de producir espectáculos en una isla

Díaz también abordó el tema de los precios de los boletos, señalando que producir eventos en República Dominicana es más costoso que en otros países.

“Somos una isla. Un artista pierde casi una semana para venir aquí. No puede hacer varias fechas seguidas como en tierra firme. Todo es más caro: vuelos, logística, operación”, explicó.

A su juicio, el mercado local ha empujado estos costos al alza, incluso por encima de países más grandes de Latinoamérica.

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Una arena para cambiar la industria

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En paralelo, el empresario trabaja en la construcción de una nueva arena en Santo Domingo, un proyecto que considera clave para el desarrollo del sector.

El recinto contará inicialmente con 1,500 parqueos, con proyección a 3,000.

“Aquí no hay un espacio con esa capacidad de estacionamiento. Queremos transformar la experiencia del público”, sostuvo.

Aunque las lluvias han retrasado el cronograma, aseguró que en los próximos meses se verán avances visibles.

Falta de unión en el sector

Díaz también reflexionó sobre la falta de cohesión entre empresarios del entretenimiento. “En otros países hay incentivos fiscales. Aquí no, y parte del problema es la falta de unidad. Cada quien va por su lado”, dijo.

Reconoció que el ego ha sido un obstáculo para la organización del sector, aunque confía en que una nueva generación impulse cambios estructurales.

Ricardo Arjona, caso en tribunales y posible regreso

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Ricardo Arjona no se presenta en República Dominicana desde 2012. Detrás de esa ausencia existe un conflicto legal que aún permanece en los tribunales.

Saymon Díaz confirmó que en su momento interpuso una demanda contra el artista guatemalteco, un proceso que forma parte del historial de la relación entre ambos.

A pesar de esta situación, el empresario no cierra la puerta a un eventual regreso. “Ya son etapas diferentes. Hay conversaciones. Si ambas partes quieren dejar eso atrás, se puede lograr”, expresó.

Para Díaz, más allá del conflicto, existe una deuda con el público dominicano.

Responsabilidad empresarial

El empresario también enfatizó la importancia de asumir responsabilidades en cada evento.

“Cada empresario debe responder por los daños. Nosotros tenemos seguros para todo”, explicó.

Recordó que, en el caso del Estadio Olímpico, ya había acordado la reposición del césped antes de que surgieran cuestionamientos públicos.