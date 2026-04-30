El cantautor Bernardo Quesada ofrecerá un concierto solidario en Casa de Teatro

El cantautor, arreglista y compositor costarricense Bernardo Quesada. ( FUENTE EXTERNA )

El destacado cantautor, arreglista y compositor costarricense Bernardo Quesada ofrecerá un concierto solidario el próximo jueves 7 de mayo, en Casa de Teatro, en una noche especial dedicada a recaudar fondos en favor de la Fundación La Merced.

Bernardo Quesada, nacido en 1972, cuenta con una prolífica trayectoria en la industria musical latinoamericana, destacándose por su participación en producciones de importantes artistas y agrupaciones como Editus, Malpaís, Martín Valverde, Migueli y Rubén Blades.

Su talento ha sido reconocido internacionalmente, obteniendo premios Grammy Latino por los coarreglos de dos temas del álbum Tiempos de Rubén Blades.

Asimismo, ha sido galardonado como mejor productor por trabajos realizados con MasterKey, Perrozompopo y Martín Valverde.

A lo largo de su carrera, también ha colaborado con destacados cantautores como Álvaro Aguilar, Edgar Oceransky y Perrozompopo, además de crear música para películas y montajes de la Compañía Nacional de Danza y Teatro de Costa Rica.

Concierto altruista

Los fondos recaudados en este concierto serán destinados a apoyar la labor de la Fundación La Merced, institución constituida en 2010 que trabaja incansablemente para ofrecer alternativas reales a niños, adolescentes y jóvenes que viven en comunidades altamente vulnerables de Santo Domingo Oeste.

Su misión es rescatarles del trabajo infantil, restituir sus derechos fundamentales y brindarles una vida más digna.

A través de programas de protección, educación y desarrollo integral, la fundación se ha convertido en una fuente de esperanza para cientos de niños y niñas que han encontrado allí una nueva oportunidad de vida.

Este concierto promete ser una velada inolvidable de música, solidaridad y compromiso social, donde el arte se une con una causa transformadora.

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