Vive una noche de pop rock con Maroon 5 en Chavón

El esperado concierto de Maroon 5 en República Dominicana llegará cargado de éxitos, nuevas canciones y momentos de mucha emoción. ( FUENTE EXTERNA )

El de Maroon 5 promete ser uno de los conciertos más comentados del año en la República Dominicana.

La banda estadounidense, originaria de Los Ángeles, no necesita mucha presentación. Con una carrera que arrancó a inicios de los 2000, se ha convertido en una de las agrupaciones más reconocidas del pop-rock global, gracias a canciones que ya forman parte del soundtrack de varias generaciones.

Temas como This Love, She Will Be Loved, Sugar, Memories o Moves Like Jagger son garantía de un público entregado de principio a fin.

Memorias

Así que la cita en Altos de Chavón se perfila como una noche cargada de energía, nostalgia y emoción.

Y si han seguido la dinámica de su gira por Estados Unidos, habrá un momento que promete ser especialmente conmovedor: durante la interpretación de Memories, el público tendrá la oportunidad de rendir homenaje a personas especiales.

En cada show se han proyectado imágenes enviadas por los fans, creando una experiencia colectiva bastante íntima dentro de un concierto multitudinario.

Así que no sería raro que, en medio de miles de personas, se genere uno de esos silencios cargados de emoción que luego estallan en aplausos.

En cuanto al repertorio, la promesa es clara: un equilibrio entre los clásicos que todos quieren escuchar y lo más reciente de su discografía. La banda sigue activa y en constante evolución, especialmente tras el lanzamiento de su álbum Love Is Like en 2025, que llegó después de Jordi (2021).

Este nuevo trabajo incluye diez temas inéditos y varias colaboraciones que reflejan su apertura a nuevos sonidos, sumando artistas de distintos géneros y estilos.

Ese cruce musical es parte de la fórmula que ha mantenido vigente a Maroon 5 desde finales de los años 90. Su mezcla de pop, rock y R&B ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, algo que se nota tanto en estudio como en vivo con creces.

Porque es precisamente en el escenario donde la banda consolida su conexión con el público: shows dinámicos, visuales cuidados y una selección de canciones pensada para no bajar el ritmo.

Un regreso esperado

Para el público dominicano, además, hay un elemento especial que suma emoción a esta visita.

No es la primera vez que Maroon 5 pisa el país: muchos aún recuerdan su presentación en 2010 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, un concierto multitudinario que marcó a toda una generación de fanáticos.

En aquel momento, la banda vivía uno de sus picos de popularidad, impulsada por éxitos que sonaban sin parar en la radio y que conectaron de inmediato con el público local.

Ese primer encuentro dejó una huella importante, no solo por el repertorio, sino también por la energía en escena y la cercanía que lograron con los asistentes.

Fue una noche en la que miles de personas corearon cada canción, consolidando el vínculo entre la banda y su audiencia dominicana.

Desde entonces, su música ha seguido presente en playlists, fiestas y momentos cotidianos, lo que mantiene viva esa conexión incluso años después.

Esta nueva visita llega en un contexto distinto: con una banda más madura, un catálogo mucho más amplio y una propuesta escénica que ha evolucionado con el tiempo.

El show promete una experiencia más pulida, tanto en lo musical como en lo visual, combinando la nostalgia de sus grandes éxitos con la frescura de sus producciones más recientes.

Para muchos, será una oportunidad de revivir aquel primer concierto; para otros, el momento de verlos por primera vez en vivo, pero con la garantía de un espectáculo que ha crecido junto a su trayectoria.

Así que, si estás armando tu agenda de este fin de semana largo y quieres apostar por un plan seguro, este concierto es el plato fuerte.

Ya sea por revivir canciones que sabes de memoria, por descubrir lo nuevo en vivo o simplemente por disfrutar de un concierto en uno de los escenarios más bonitos del país, la noche de hoy lo tiene todo para ser memorable.

Dónde: Anfiteatro Altos de Chavón, viernes 1 de mayo, 8:30 p.m. Entradas en Tuboleta.com.do.