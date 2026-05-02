Llegar no fue sencillo, y eso también forma parte de la historia. Filas largas, accesos confusos y un flujo incapaz de absorber la marea humana marcaron el inicio del concierto de Maroon 5 en Altos de Chavón, la noche del 1 de mayo de 2026 en La Romana.

Aunque el ingreso al anfiteatro terminó encontrando ritmo, el acceso a Casa de Campo evidenció fallas: desorden, impaciencia y una logística insuficiente para la escala del evento. La expectativa, sin embargo, resistió. Y cuando lo hizo, se impuso.

A las 9:33 de la noche, con un retraso evidente, las luces se apagaron y el murmullo se convirtió en un solo pulso. Bastaron los primeros acordes de "Harder to Breathe" para transformar la incomodidad en euforia contenida.

Con "Lucky Strike" y "This Love", el anfiteatro dejó de ser un espacio físico para convertirse en una masa en sincronía. En este último tema, muchas voces llegaron antes que la propia banda, desordenadas pero firmes, como ocurre cuando la memoria colectiva se adelanta al presente.

La lógica del concierto quedó clara desde el inicio: no había que conquistar al público, sino activarlo. Cuando Adam Levine pidió en español que se pusieran de pie, la escena ya estaba resuelta.

El público como protagonista

Si algo definió la noche no fue solo la banda, sino la forma en que el público asistente, dominicano y extranjero, habitó cada canción. No se limitó a acompañar: sostuvo el ritmo, anticipó coros y marcó los picos emocionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/maroon-5-31eaeae7.jpg Maroon 5 llenó el recinto de Altos de Chavón. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

En "Stereo Hearts", "Animals" y "One More Night", las gradas se movían por bloques: grupos abrazados, parejas cantándose fragmentos y decenas de pantallas encendidas replicando el pulso del escenario.

Un momento lo condensó todo: durante "Memories", un joven rodeó los hombros de su padre mientras ambos cantaban sin mirarse. La escena, repetida con variaciones alrededor, sintetizaba el tono de la noche.

En los temas más reconocibles, el anfiteatro se transformó en un cielo irregular de luces de celulares, encendidas casi al unísono. No fue una indicación desde el escenario, sino una reacción orgánica.

Ahí, el concierto dejó de ser espectáculo para convertirse en experiencia compartida en tiempo real.

Una maquinaria afinada

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda ha construido un catálogo que se mueve con naturalidad entre el pop, el rock y el R&B. En vivo, ese repertorio funciona como un sistema calibrado.

No hay espacio para el error, pero tampoco para la sorpresa radical.

Cada transición responde a una lógica precisa: "Maps", "Love Somebody" y "Don´t Wanna Know" sostienen una curva que rara vez cae, manteniendo al público en un estado constante de respuesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/whatsapp-image-2026-05-02-at-111106-am-937691f1.jpeg Maroon 5 durante su presentación en Altos de Chavón, donde reunió a miles de fanáticos en una noche cargada de éxitos. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Los momentos más melódicos,"Sunday Morning", "Won´t Go Home Without You" y "She Will Be Loved", introducen pausas emocionales sin romper el flujo, mientras que los éxitos más inmediatos refuerzan la estructura.

El concierto no busca reinventarse, sino confirmar su eficacia. Y lo consigue.

Adam Levine: carisma y control

La figura de Adam Levine sigue siendo el eje del espectáculo, no desde el exceso, sino desde la lectura constante del entorno.

Vestido inicialmente con su clásica camiseta blanca, que más tarde abandonaría lanzándola al público,en un gesto ya esperado, se movió entre la precisión vocal y momentos más abiertos: pausas sostenidas, miradas dirigidas, pequeños gestos que rompían la coreografía implícita del show.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/maluma-manuel-turizo-y-carlos-vives-1-68f43bd9.jpg El cantante Adam Levine durante su concierto en República Dominciana. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

En varias ocasiones se acercó al borde del escenario no solo para interactuar, sino para quedarse unos segundos más de lo habitual, como midiendo la intensidad del vínculo.

"Qué bien se siente regresar a este hermoso lugar después de tanto tiempo", dijo en inglés. La frase, habitual en giras, encontró aquí una respuesta distinta: no como protocolo, sino como reconocimiento mutuo.

Sencillez escénica, contundencia sonora

Lejos de apostar por una producción recargada, el espectáculo optó por la contención: una tarima limpia, visuales sobrios y un diseño de luces que acompañó sin imponerse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/maroon-5-2-3544fb82.jpg El anfiteatro de Altos de Chavón vibró al ritmo de clásicos como "This Love" y "Sugar". La puesta en escena apostó por la sobriedad visual, destacando la calidad sonora del concierto. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El peso recayó en la música.

El sonido, claro incluso en los momentos más intensos, permitió distinguir tanto la base instrumental como los matices vocales. En un espacio como Chavón, esa precisión no es un detalle técnico: define la experiencia.

Un cierre efectivo y una deuda inicial

El tramo final funcionó como una secuencia de impactos seguros: "Girls Like You", "Moves Like Jagger" y "Payphone" llevaron al anfiteatro a su punto más alto antes del cierre con "Sugar", coreada de principio a fin.

Para entonces, el concierto había cumplido su promesa: energía sostenida, conexión real y una ejecución sin fisuras.

El contraste con el inicio, sin embargo, no desaparece del todo. Las fallas para entrar a Casa de Campo, no a Altos de Chavón, es más que un inconveniente: evidencia una desconexión entre la magnitud del evento y su logística. En espectáculos de esta escala, la experiencia comienza mucho antes del primer acorde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/maroon-5-1-779507be.jpg La puesta en escena apostó por la sobriedad visual, destacando la calidad sonora del concierto. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Aun así, lo que ocurrió sobre el escenario terminó imponiéndose.

Cuando las luces se encendieron y el público comenzó a salir, tarareando fragmentos sueltos, quedó una sensación más precisa que cualquier adjetivo: no fue un concierto que buscara sorprender, sino uno que entendió exactamente lo que debía hacer.

Y lo hizo con una eficacia difícil de discutir.

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