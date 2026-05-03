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Fans de Shakira de más de 10 países convirtieron la playa de Río en una marea global de emoción

Entonaron segundo a segundo, los éxitos de la cantante colombiana

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    Fans de Shakira de más de 10 países convirtieron la playa de Río en una marea global de emoción
    Como una avalancha imparable de emociones, los clubes de fans oficiales. (FUENTE EXTERNA)

    Ayer, sábado 2 de mayo, la cantante colombiana Shakira logró un hito en su carrera artística en Brasil. Y es que llamó la atención en esta jornada histórica, que reunió a más de 2 millones de asistentes, la presencia, con júbilo y alegría, de los integrantes de clubes de fans de la artista, que cada día crecen en número alrededor del mundo.

    En un coro apoteósico entonaron, segundo a segundo, los éxitos de la superestrella Shakira, y tras varias horas de vuelo para cumplir su sueño de llegar a Río, se convirtieron, con grandeza y corazón, en parte esencial de este espectáculo.

    Procedencia del público

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    Infografía
    Parte de los clubes. (FUENTE EXTERNA)

    Como una avalancha imparable de emociones, los clubes de fans oficiales que llegaron desde:

    • Argentina
    • Chile
    • Colombia
    • Italia
    • Ecuador
    • México
    • Paraguay
    • Uruguay 
    • Estados Unidos

    Entre los clubes a destacar estuvo: Las Caderas Argentina, El Aguante Argentina, Shakira Chile, Shakifans Colombia, Shakira Colombia, Shakira Bogotá, Shakira Cali, Shakira Pies Descalzos Ecuador, Shakira Pasión México, Las Caderas México, Shakpulines, Shakiverso, Rock N Rules, Shakira United, Pies Descalzos Uruguay, Shakira Uruguay y Shakira Shiver.

    Esta participación logró la integración de manera mágica con los clubes brasileños Portal Shakira, Central Shakira y Shakira Brasil.

    Juntos, desplegando banderas, colores y emociones, lograron impulsar una fuente de fervor colectivo que transformó la playa en un mosaico vivo de devoción y orgullo.

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