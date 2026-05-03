Fans de Shakira de más de 10 países convirtieron la playa de Río en una marea global de emoción

Como una avalancha imparable de emociones, los clubes de fans oficiales. ( FUENTE EXTERNA )

Ayer, sábado 2 de mayo, la cantante colombiana Shakira logró un hito en su carrera artística en Brasil. Y es que llamó la atención en esta jornada histórica, que reunió a más de 2 millones de asistentes, la presencia, con júbilo y alegría, de los integrantes de clubes de fans de la artista, que cada día crecen en número alrededor del mundo.

En un coro apoteósico entonaron, segundo a segundo, los éxitos de la superestrella Shakira, y tras varias horas de vuelo para cumplir su sueño de llegar a Río, se convirtieron, con grandeza y corazón, en parte esencial de este espectáculo.

Procedencia del público

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/club-de-fans-2-bf4f1328.jpeg Parte de los clubes. (FUENTE EXTERNA)

Como una avalancha imparable de emociones, los clubes de fans oficiales que llegaron desde:

Argentina

Chile

Colombia

Italia

Ecuador

México

Paraguay

Uruguay

Estados Unidos

Entre los clubes a destacar estuvo: Las Caderas Argentina, El Aguante Argentina, Shakira Chile, Shakifans Colombia, Shakira Colombia, Shakira Bogotá, Shakira Cali, Shakira Pies Descalzos Ecuador, Shakira Pasión México, Las Caderas México, Shakpulines, Shakiverso, Rock N Rules, Shakira United, Pies Descalzos Uruguay, Shakira Uruguay y Shakira Shiver.

Esta participación logró la integración de manera mágica con los clubes brasileños Portal Shakira, Central Shakira y Shakira Brasil.

Juntos, desplegando banderas, colores y emociones, lograron impulsar una fuente de fervor colectivo que transformó la playa en un mosaico vivo de devoción y orgullo.